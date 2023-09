Apples iOS 17 introducerer Emotion-Tracking Tool for Health App

Apples seneste softwareopdatering, iOS 17, indeholder en ny funktion, der giver brugerne mulighed for at spore deres daglige humør og følelser. Værktøjet, kendt som "erfaringsprøvetagning" inden for følelsesforskning, har til formål at hjælpe brugere med at opbygge følelsesmæssig bevidsthed og modstandskraft.

Følelsessporingsværktøjet, tilgængeligt i Apples Health-app til iPhone, iPad og Apple Watch, giver brugerne mulighed for at optage deres følelser på en glidende skala fra "meget ubehagelig" til "meget behagelig". Brugere kan også vælge fra en liste over adjektiver for at mærke deres følelser og angive de faktorer, der kan have påvirket dem.

Apples beslutning om at inkludere et følelsessporingsværktøj kan være drevet af den spirende følelsesdetektion og -genkendelsesindustri, som forventes at være milliarder af dollars værd i 2024. Mens forskerne er uenige om, hvorvidt følelser kan udledes nøjagtigt ud fra kropslige signaler alene, Apples inklusion af selvrapportering tyder på en erkendelse af betydningen af ​​subjektiv oplevelse i forståelsen af ​​følelser.

Den nye funktion tilbyder to rapporteringsmetoder: "mærkede følelser" for følelser på nuværende tidspunkt og "designede stemninger" for overordnede daglige følelser. Selvom skelnen mellem følelser og stemninger ikke er klart defineret, kan det at tilbyde brugerne muligheden for at vælge forskellige tidsrammer og typer af følelser hjælpe med at øge selvbevidstheden og identificere skævheder i hukommelsen og stemningsudløsere.

Selvom den nuværende funktion kun fanger valensdimensionen af ​​følelse (behag vs. ubehagelighed), foreslår forskere, at måling af behagelighed, ubehagelighed og ophidselsesniveauer separat ville give en mere omfattende forståelse af en persons følelser. Apples indledende liste over følelseskategorier dækker dog en bred vifte af følelser og er et godt udgangspunkt.

Forskning har vist, at overvågning og mærkning af følelser kan øge følelsesmæssig differentiering og hjælpe individer med at klare nød, hvilket bidrager til bedre psykologisk funktion. Derudover tyder nyere undersøgelser på, at mønstre af øjeblikkelige udsving i hverdagens følelser kan være tegn på psykiske problemer. Apples store brugerbase og historie med forskningssamarbejde giver lovende muligheder for at fremme vores forståelse og behandling af almindelige psykiske lidelser.

Mens Apple forsikrer brugerne om privatlivs- og sikkerhedsforanstaltninger, der er på plads for at beskytte deres helbredsdata, kræver den nye funktion, at brugerne deler yderligere personlige oplysninger. Det er vigtigt for brugerne at afveje de potentielle fordele mod risici og overveje deres komfortniveau ved at dele sådanne data.

