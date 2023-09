Apple omfavner USB-C-opladning i nyt produktsortiment

Apple afslørede for nylig sin seneste produktserie, der viser forbedringer af sine smartwatches og telefoner. Selvom der var forskellige imponerende nye funktioner, er den vigtigste ændring vedtagelsen af ​​USB-C-opladning. Dette skridt kommer, da europæiske lovgivere har beordret, at alle bærbare teknologiske enheder, der sælges på kontinentet, skal have USB-opladning inden udgangen af ​​næste år.

Tilføjelsen af ​​en USB-C-port til den ikoniske iPhone er en bemærkelsesværdig afgang for Apple. Virksomheden, der er kendt for sin innovation, har haltet bagefter andre teknologirivaler på dette område. I stedet for at skabe en separat version af enheden til det europæiske marked, har Apple dog valgt at lave USB-C-porten til standard på tværs af alle sine smartphones verden over.

Forbrugerne har udtrykt entusiasme for dette skift i retning af universel opkrævning. Mange sætter pris på bekvemmeligheden ved at bruge den samme type ladekabel til alle deres enheder. De, der ofte rejser, finder det særligt fordelagtigt, da det eliminerer behovet for at bære flere kabler.

Catherine Warren, en medie- og teknologiiværksætter, glæder sig over skridtet mod standardisering og siger: "Fra mit synspunkt er alt standard godt. Dette er et meget positivt lille skridt hen imod kompatibilitet, som vi alle er ude efter som forbrugere."

Gay Gordon-Byrne, den administrerende direktør for forbrugerlobbygruppen Right to Repair Foundation, anerkender værdien af ​​EU-mandatet, men er fortsat skeptisk over for Apples motiver. Hun foreslår, at Apple kan forsøge at overvurdere betydningen af ​​denne ændring, da de er glade for at gøre alt, der får dem til at se godt ud. Hun ser dog stadig brugen af ​​USB-C-opladning som en positiv udvikling.

kilder:

– Original artikel: CBC News