Tata Play Binge samarbejder med Apple TV+ i Indien

Indiske kanalers aggregator, Tata Play Binge, har annonceret et samarbejde med Apple TV+ for at bringe deres populære serier og originale film til det indiske marked. Dette partnerskab markerer det første af sin slags for Apple TV+ i Indien.

Gennem dette samarbejde vil indiske seere få adgang til en bred vifte af serier såsom "Ted Lasso", "Shrinking", "Silo", "Hijack", "Foundation", "Teheran", "Servant", "Platonic" "Severance", "The Morning Show", "Bad Sisters", "Slow Horses" og "Prehistoric Planet". Derudover vil Apple Original-film, inklusive "CODA" og "Drengen, muldvarpen, ræven og hesten", "Ghosted" og den nyligt premiere "The Beanie Bubble" også være tilgængelige på platformen.

For at fejre lanceringen er der iværksat en annoncekampagne med Bollywood-superstjernerne Saif Ali Khan og Katrina Kaif. Dette samarbejde forventes yderligere at udvide rækkevidden af ​​Apple TV+ på det indiske marked og give indiske seere en bred vifte af indhold.

Ud over serier og film, der allerede er tilgængelige på Apple TV+, vil platformen også frigive nye originale film i Indien. Nogle af de kommende udgivelser inkluderer Martin Scorseses "Killers of the Flower Moon" med Leonardo DiCaprio, Robert De Niro og Lily Gladstone, spionthriller "Argylle" med Henry Cavill, Sam Rockwell og Bryce Dallas Howard, Ridley Scotts "Napoleon" i hovedrollen Joaquin Phoenix og Joseph Kosinskis unavngivne Formel XNUMX-racerindslag med Brad Pitt.

Samarbejdet mellem Tata Play Binge og Apple TV+ skal omdefinere streaminglandskabet i Indien og tilbyde en bredere vifte af indholdsvalg for seere i landet.

Nippon TV afslører nye formater på MIPCOM Rights Market

Nippon TV, den japanske ophavsmand til populære formater som "Shark Tank", er indstillet på at lancere fire nye ejendomme på det kommende MIPCOM-rettighedsmarked i Frankrig. Disse egenskaber inkluderer et manuskriptformat kaldet "Den største lærer", hvor en skolelærer går tilbage i tiden for at afsløre mysteriet om, hvem der skubbede hende ned fra et tag.

To formater uden manuskript vil også blive afsløret, inklusive "Suspects on the Set", en kombination af manuskriptforfattet krimi og efterforskningskamp uden manuskript, og "5 Friends, 5 Favours!", et studiebaseret gameshow, hvor venner konkurrerer om at vinde for deres berømthed. venner.

Derudover vil Nippon TV introducere en anime-titel kaldet "The Apothecary Diaries", som er en tilpasning af en populær periode-mysterieserie med over 24 millioner solgte eksemplarer.

Nishiyama Mikiko, Executive Vice President for Global Business hos Nippon TV, udtrykte virksomhedens forpligtelse til at styrke dets produktions- og distributionskapacitet. Nippon TV sigter mod at producere originale programmer og udforske serietilpasninger på internationale markeder gennem partnerskaber og pilotversioner produceret og udsendt i Japan.

Disse nye formater fra Nippon TV lover at bringe unikt og engagerende indhold til publikum både i Japan og rundt om i verden.

Black Mandala erhverver verdenssalgsrettigheder til "hvad der lurer under"

Black Mandala, en genrefilmspecialist baseret i New Zealand, har sikret sig verdens salgsrettigheder til action-gyser-thrilleren "What Lurks Beneath". Filmen er instrueret af Jamie Bailey og centrerer sig om besætningen på en flådeubåd på randen af ​​atomkonflikt og XNUMX. verdenskrig. Da en mystisk nøgen kvinde blindpassager dukker op, stiger spændingerne, da de har mistanke om, at hun kan være en russisk infiltrator. De opdager dog hurtigt, at hun er noget langt farligere.

Rollelisten i "What Lurks Beneath" inkluderer Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek og nykommeren Dela Reilley. Filmen havde verdenspremiere på Buffalo Dreams Fantastic Film Festival i staten New York.

Produceret af Mem Ferda fra FilmCore og executive produceret af Ken Bressers fra Dystopian Films i samarbejde med Bailey's Into Frame Films, "What Lurks Beneath" tilbyder en spændende og intens filmoplevelse for genrefilmentusiaster.

Alan Carr er vært for BBC Quiz Show "Picture Slam"

"RuPaul's Drag Race UK" dommer og "Interior Design Masters Presenter" Alan Carr påtager sig rollen som vært for BBC-quizshowet "Picture Slam". I hver runde præsenteres tre hold bestående af to deltagere for en tavle fyldt med billeder fra forskellige emner. Holdene skal korrekt identificere billederne mod uret. Rydning af fuld bord med rigtige svar resulterer i en kontant bonus til holdet.

Finalistholdet vil have en chance for at vinde en præmie på £10,000 ($12,500), hvis de kan navngive alle billederne korrekt. "Picture Slam" tilbyder et spændende og tempofyldt quizshow-format, hvor seerne kan teste deres viden og konkurrere om en betydelig pengepræmie.

