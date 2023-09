Apple lancerer Indien-bygget iPhone 15 på salgsdebutdagen

Apple planlægger at frigive iPhone 15, som er fremstillet i Indien, på den første dag af sin globale salgsdebut, ifølge kilder, der er bekendt med sagen. Mens størstedelen af ​​iPhone 15-enheder stadig kommer fra Kina, er det første gang, at en seneste generation af iPhone samlet i Indien vil være tilgængelig til køb med det samme. Dette træk fremhæver Indiens stigende produktionskapacitet og repræsenterer et skift fra Apples tidligere strategi om primært at sælge kinesisk fremstillede enheder på verdensplan.

Apple har arbejdet på at bygge bro mellem dets aktiviteter i Indien og dets vigtigste produktionsbaser i Kina. Virksomheden begyndte produktionen af ​​iPhone 15 på en leverandørs fabrik i Tamil Nadu-staten i sidste måned. Der kan dog være mindre forsinkelser i tilgængeligheden af ​​de Indien-byggede enheder på grund af uforudsete logistiske udfordringer.

iPhone 15 forventes at blive Apples mest betydningsfulde opdatering i tre år, med opgraderinger af kamerasystem på tværs af rækkevidden og en forbedret 3-nanometer-processor til Pro-modellerne. Denne nye lineup er afgørende for at genoplive Apples salg, da virksomheden rapporterede et fald i salget i tre på hinanden følgende kvartaler.

Indien er blevet stadig vigtigere for Apple som følge af den indiske regerings økonomiske incitamenter til at øge lokal produktion og Apples bestræbelser på at diversificere ud over Kina midt i handelskonflikter. Landet har også vist sig at være et lovende marked for Apple med tocifret vækst i iPhone-salget i Indien i det foregående kvartal.

Ud over Foxconn Technology Groups fabrik i Tamil Nadu forventes også andre Apple-leverandører i Indien, herunder Pegatron Corp. og en Wistron Corp.-fabrik, som snart vil blive opkøbt af Tata Group, at samle iPhone 15.

Apple betragter Indien som både en detailmulighed og en betydelig produktionsbase på lang sigt, hvilket fremgår af åbningen af ​​de første butikker i Indien i år.

Kilder: Bloomberg News.