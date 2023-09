Apple lancerer Indien-bygget iPhone 15 på Global Sales Debut Day

Apple Inc. er indstillet på at foretage en væsentlig ændring af sin strategi ved at lancere den Indien-byggede iPhone 15 på den første salgsdag, hvilket markerer første gang en lokalt samlet enhed vil være tilgængelig på den globale debutdag. Mens størstedelen af ​​iPhone 15-enheder stadig kommer fra Kina, fremhæver dette træk Indiens voksende produktionskapacitet og Apples indsats for at diversificere sin produktion ud over Kina.

iPhone 15 forventes at blive afsløret på tirsdag, hvor salget starter i dagene eller ugerne efter begivenheden. Produktionen af ​​iPhone 15 begyndte i sidste måned på en fabrik i det sydlige Tamil Nadu, der drives af leverandøren Foxconn Technology Group. Selvom der kan opstå mindre forsinkelser på grund af logistiske flaskehalse, er Apples fokus på at indsnævre kløften mellem dets indiske og kinesiske operationer tydeligt.

Premierminister Narendra Modis incitamenter til at fremme lokal produktion, kombineret med Apples strategi for at reducere afhængigheden af ​​Kina midt i handelsspændinger, har gjort Indien til et vigtigt marked for Apples diversificeringsbestræbelser. Før iPhone 14 blev kun en lille brøkdel af Apples globale produktion samlet i Indien, med en forsinkelse på seks til ni måneder sammenlignet med produktionen i Kina. Forsinkelsen er dog blevet reduceret betydeligt, hvilket giver Apple mulighed for at samle 7% af sine iPhones i Indien inden udgangen af ​​marts.

iPhone 15 forventes at være en stor opdatering til enheden med forbedringer af kamerasystemet på tværs af rækkevidden og Pro-modellerne med en opgraderet 3-nanometer processor. Denne nye lineup er afgørende for Apple for at forynge salget, da virksomheden rapporterede faldende salg i tre på hinanden følgende kvartaler på grund af svag forbrugerefterspørgsel på nøglemarkeder som USA, Kina og Europa.

Apples fokus på Indien rækker ud over produktionen, da virksomheden åbnede sine første detailbutikker i landet i år. Med et hurtigt voksende marked og stigende salg betragtes Indien som både en detailmulighed og en vigtig produktionsbase for Apples gadgets på lang sigt. Andre leverandører, såsom Pegatron Corp. og en Wistron Corp.-fabrik, som snart vil blive opkøbt af Tata Group, forventes også at samle iPhone 15 i Indien.

