Apple skifter angiveligt til USB-C-opladningsport til iPhone 15

Apple er indstillet på at ændre den måde, deres næste iPhone-modeller oplades på, med rapporter, der tyder på, at den kommende iPhone 15 vil have en USB-C-opladningsport i stedet for Lightning-porten, der blev brugt i tidligere modeller. Denne ændring vil gælde for alle iPhone 15-modeller. USB-C-porten bruges allerede i andre Apple-enheder som MacBooks og iPads, såvel som i tekniske produkter fra forskellige andre virksomheder.

Dette tiltag fra Apple er i overensstemmelse med en lov vedtaget af EU's parlament, som påbyder brugen af ​​en USB-C-opladningsport i alle mobiltelefoner, tablets og kameraer, der sælges i EU. Virksomheder skal overholde dette krav inden udgangen af ​​2024. Bærbare computere vil også være underlagt USB-C-kravet i EU i 2026.

Apple forventes at afsløre iPhone 15 ved sin "Wonderlust"-begivenhed den 12. september. iPhones har konsekvent stået for en betydelig del af Apples samlede nettosalg og genererede 156.78 milliarder dollars i de første tre kvartaler af regnskabsåret 2023. Dette er dog et fald 3.7 % i forhold til samme periode i 2022.

iPhone-segmentet af Apples nettosalg i tredje kvartal af 2023 var $39.67 milliarder, et fald på 2.4% i forhold til året før. Apples CFO, Lucas Maestri, udtrykte optimisme for fjerde kvartal og forventede forbedret ydeevne i iPhone- og Services-segmenterne. Ved den kommende begivenhed vil Apple muligvis også introducere den niende serie af Apple Watch.

kilder:

– CNN Business

– Den Europæiske Unions parlament

– Apples pressemeddelelse