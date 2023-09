Qualcomm underskriver aftale med Apple om 5G-chips indtil 2026

Qualcomm har annonceret, at de har underskrevet en aftale med Apple om at levere 5G-chips indtil mindst 2026. Aftalen forlænger et langvarigt forhold mellem de to selskaber og sikrer Qualcomms position som den førende designer af modemchips til Apples telefonenheder.

Aftalen kommer på et tidspunkt, hvor Apple står over for øgede udfordringer i Kina og søger at styrke sine forsyningskæder andre steder. Ved at samarbejde med Qualcomm sikrer Apple en stabil forsyning af 5G-chips til sine telefoner på trods af planerne om at udvikle sin egen modemteknologi.

Denne aftale udvider omfanget af en tidligere chipforsyningsaftale, der blev underskrevet i 2019, som fulgte efter en længere juridisk kamp mellem Qualcomm og Apple. I henhold til den nye aftale vil Qualcomm levere chips til Apple-telefoner, der er sat til at blive frigivet hvert år indtil 2026. Værdien af ​​aftalen er ikke blevet oplyst, men den siges at svare til den tidligere aftale.

Mens Apple arbejder på sin egen modemteknologi og købte Intels modem-enhed i 2019, har virksomheden ikke afsløret, hvor hurtigt den planlægger at implementere sine egne chips. Qualcomm anslår, at kun en femtedel af Apples iPhones vil bruge sine chips i 2026, men denne fremskrivning kan være konservativ, da tidligere forudsigelser om Qualcomms forretning med Apple har undervurderet deres samarbejde.

Aftalen bekræfter også patentlicensaftalen, der blev underskrevet mellem Qualcomm og Apple i 2019, som er sat til at udløbe i 2025, men kan forlænges med yderligere to år. Dette partnerskab er afgørende for begge virksomheder, da det giver Qualcomm mulighed for at bevare sin position som en nøgleleverandør til Apple, mens Apple drager fordel af Qualcomms ekspertise inden for modemchipdesign.

kilder:

– Artikel: “Qualcomm underskriver aftale med Apple om at levere 5G-chips indtil mindst 2026” – Reuters

– Susannah Streeter, chef for penge og markeder hos Hargreaves Lansdown

– UBS-analytikernes forskningsnotat

– Qualcomm og Apple patentlicensaftale