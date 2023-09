iPhone 15-serien med USB-C-oplader: Hvad købere behøver at vide

Den kommende iPhone 15-serie fra Apple er klar til at lave en væsentlig ændring i sine opladningsmuligheder, da det vil være den første serie, der understøtter USB-C-opladning. Med de nye iPhones, der forventes at blive afsløret ved en kommende begivenhed, sikrer Apple, at deres butiksansatte er udstyret med den nødvendige viden til at informere kunderne om denne ændring.

En af de største grunde til spændingen omkring iPhone 15-serien er introduktionen af ​​USB-C-opladningsstøtte. Apple, der er kendt for sin store afhængighed af tilbehørsmarkedet, lavede bølger, da det besluttede at fjerne opladeren fra iPhone-boksen. Men med skiftet til USB-C råder virksomheden nu sine ansatte til at anbefale købere af iPhone 15 også at købe en USB-C oplader.

Apple bemærker, at de eksisterende opladningskabler ikke vil være kompatible med den nye oplader, hvilket kræver, at brugerne køber USB-C-opladeren separat for den bedste opladningsoplevelse. Desuden kan Apple også lancere farvematchende USB-C-opladningskabler sammen med iPhone 15-serien for at lokke købere.

Skiftet til USB-C til iPhones kommer som et svar på en ny EU-dom, der giver alle håndsætmærker mandat til at bruge en universel oplader til mobile enheder. Mens de fleste Android-telefoner allerede understøtter USB-C-opladning, er dommen specifikt rettet mod Apple, hvilket presser virksomheden til at overholde standarden. Rapporter tyder på, at med vedtagelsen af ​​USB-C kan iPhones potentielt tilbyde opladningshastigheder på op til 35W, selvom dette kan være begrænset til Pro-varianterne for at tilskynde købere til at vælge premium-modellerne.

Ud over at appellere til eksisterende iPhone-fanboys, håber Apple at tiltrække Android-brugere til at skifte til iPhone i år. En nylig markedsundersøgelse tyder på, at Apple kunne drage fordel af dette skridt, da det udnytter den universelle opladningstrend.

Med den længe ventede iPhone 15-lancering kun få timer væk, er alle øjne rettet mod Steve Jobs Theatre for årets største Apple-begivenhed. Efterhånden som begivenheden udfolder sig, vil vi bringe dig de seneste opdateringer om den nye iPhone-serie og dens USB-C-opladningsmuligheder.

Kilde: S Aadeetya, News18 Tech

