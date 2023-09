Investorbekymringer over Kinas nedkæmpelse af iPhone-brug førte til fald i Apples markedsværdi

Investorers bekymringer om et potentielt undertrykkelse af embedsmænds brug af iPhones i Kina har resulteret i et fald på 200 milliarder dollars i Apples markedsværdi. Denne udvikling har kastet en skygge af den kommende lancering af Apples seneste smartphone. Beijings rapporterede restriktioner på regerings-iPhones, kombineret med Huaweis genopblussen, udgør en væsentlig trussel mod Apples position på smartphonemarkedet, som var klar til at overgå Samsung.

Analytikere havde tidligere forudsagt, at udgivelsen af ​​iPhone 15 ville placere Apple inden for rækkevidde af at blive verdens største smartphone-producent målt i volumen for første gang. Apples aktier er dog faldet med cirka 6 % i de seneste to dage, da investorer bekymrer sig om virksomhedens udsigter i Kina, hvor det genererer omkring 20 % af dets omsætning.

Det kinesiske marked, som har en central rolle i Apples vækst, vil afgøre, om virksomheden kan overhale Samsung. For et årti siden så det ud til at være umuligt for Apple at overgå Samsung i markedsdominans, men nu ser det ud til at være inden for rækkevidde. Adskillige rapporter er dukket op, der indikerer, at Beijing har instrueret visse regeringsafdelinger om at afstå fra at bruge iPhones og andre udenlandske enheder til arbejde.

Kina tegner sig for op til 50 millioner årlige iPhone-salg, ifølge estimater fra Bank of America. Hvis et forbud implementeres, kan Apple stå over for et potentielt tab på 5-10 millioner enheder om året. Der er dog ikke givet nogen officiel erklæring fra den kinesiske regering om dette spørgsmål. Apple har afvist at kommentere forbuddet, som oprindeligt blev rapporteret af The Wall Street Journal.

Samtidig har Huawei, Apples hårdeste rival i Kina, fået et uventet comeback. På trods af Washington-ledede bestræbelser på at hindre Huaweis adgang til avancerede chips, lancerede den kinesiske "nationale mester" for nylig Mate 60 Pro, en flagskibstelefon, der er i stand til at levere 5G-hastigheder. Huaweis smartphone-markedsandel i Kina var drastisk faldet fra 29 % i midten af ​​2020 til kun 7 % to år senere på grund af amerikanske sanktioner. Mate 60 Pro har dog oplevet stor efterspørgsel siden udgivelsen, med forventede forsendelser på op til 6 millioner enheder ved udgangen af ​​året.

Apple er klar til at frigive fire nye modeller af iPhone 15 med trinvise forbedringer og et skift til industristandard opladningsporte. Wall Street-analytikere forudser, at den eksisterende base på 1.2 milliarder iPhone-brugere vil drive salget af cirka 78 millioner enheder i det travle december kvartal, hvilket er en stigning på 8 % fra året før. Analytikere fra Counterpoint Research anslår, at dette kan være tilstrækkeligt til, at Apple kan udkonkurrere Samsung i år baseret på enhedsvolumen, hvilket sikrer den globale smartphone-salgskrone for første gang.

Samlet set er kapløbet mellem Apple og Samsung fortsat hårdt konkurrencepræget, hvor begge virksomheder forventes at sælge lige under 230 millioner enheder i 2023, ifølge Counterpoint estimater.

kilder:

– Wall Street Journal

– Bank of America estimater

– Ming-Chi Kuo fra TF International Securities

– Kontrapunktsforskning