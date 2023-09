Apple Store-webstedet går offline forud for lancering af iPhone 15

Apple Store-webstedet gik midlertidigt offline tirsdag morgen, kun få timer før den længe ventede lancering af iPhone 15. Landingssiden viste en meddelelse om, at webstedet var under opdateringer, og opfordrede besøgende til at vende tilbage snarest. Et blå-og-grå animeret Apple-logo, også forbundet med iPhone 15-lanceringsbegivenheden, blev vist sammen med et fungerende link til livestreamen.

Apples administrerende direktør Tim Cook er indstillet til at afsløre den seneste version af virksomhedens flagskibsprodukt kl. 1 ET fra Apple Parks Steve Jobs Theater. Det er stadig uklart, om hjemmesidenedbruddet var et resultat af overvældende interesse for iPhone 15, eller om Apple foretager ændringer på sin online markedsplads.

iPhone 15 forventes at blive frigivet den 22. september med tre modeller tilgængelige til forskellige prisniveauer. Standardversionen starter ved $799, mens Pro Max-muligheden vil blive prissat til $1,099. En bemærkelsesværdig ændring i iPhone 15 er vedtagelsen af ​​en USB-C standard opladningsport, som påbudt af EU. Dette træk markerer en afgang fra Apples proprietære Lightning-opladningsport.

Rygter omkring iPhone 15 inkluderer introduktionen af ​​en "handlingsknap", som vil give brugerne hurtig adgang til forskellige funktioner og indstillinger uden at låse enheden op eller navigere gennem apps. Selvom detaljerne er knappe, mener eksperter, at denne knap kan adskille iPhone 15 Pro fra tidligere modeller.

Apple introducerer typisk et nyt produkt i efteråret, og iPhone 14 blev frigivet i september sidste år. Selskabets aktie, som for nylig nåede en rekordhøj markedsværdi på 3 billioner dollars, oplevede et lille fald under tidlig morgenhandel tirsdag.

Kilder: The New York Post, MacRumors, The Associated Press