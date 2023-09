Apple er klar til at afsløre iPhone 15: Hvad kan du forvente

Apples meget ventede årlige produktlancering er lige rundt om hjørnet, og alle øjne er rettet mod afsløringen af ​​iPhone 15. Rygter og rapporter tyder på, at den seneste iteration af Apples flagskibsenhed vil komme med en række nye funktioner, herunder en Android-lignende ladeport og forbedret kamerazoom. Analytikere advarer dog om, at disse tilføjelser kan bidrage til en højere pris for forbrugerne.

Ifølge Wedbush Securities-analytikere kan priserne for iPhone 15-modellerne være cirka 100 $ højere end de tidligere smartphone-linjer fra Apple. Dette ville markere første gang i årevis, at teknologigiganten har hævet sine iPhone-priser. Basismodellen, en 6.1-tommer iPhone 15 med 128 gigabyte lagerplads, kunne starte ved $899, mens den større 6.7-tommer iPhone 15 Plus kan begynde ved $999. Ikke desto mindre kunne forbrugere potentielt finde nedsatte priser gennem store amerikanske telefonselskaber i månederne efter udgivelsen.

iPhone 15 forventes at bringe flere bemærkelsesværdige opgraderinger. Analytikere hos Wedbush oplyser, at enheden vil have en hurtigere A17 bionisk chip, forbedret batterilevetid, en type C-opladningsport, forbedret kamerateknologi og titanium-kanter. En af de iøjnefaldende funktioner er periskop-teleobjektivet på iPhone 15 Pro Max, som markant forbedrer telefonens optiske zoomfunktioner. Med en 5x-6x optisk zoom giver den dobbelt zoom i forhold til den tidligere iPhone 14 Pro. Derudover vil iPhone 15 sandsynligvis vedtage en USB-C-opladningsport, der ligner dem, der findes i Android-smartphones.

Det kan være en udfordring at beslutte, om du vil opgradere til iPhone 15, især hvis du allerede ejer en relativt ny iPhone, såsom iPhone 12 eller en nyere model. Olivier Blanchard, der er forskningsdirektør hos teknologianalysefirmaet The Futurum Group, foreslår, at beslutningen skal afhænge af, hvilken type håndsæt du bruger i øjeblikket. Hvis du har en ældre model, kan iPhone 15s nye chip, forbedrede kamerafunktioner og USB-C-port være et betydeligt spring fremad. Men hvis du har en nyere iPhone, kan manglen på banebrydende fremskridt gøre det at holde fast i din nuværende enhed til et rimeligt valg.

kilder:

– Wedbush Securities

– CBS MoneyWatch