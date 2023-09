Apple frigiver Indien-bygget iPhone 15 på Global Sales Debut Day

Apple planlægger at lancere iPhone 15, som vil blive samlet i Indien, på sin globale salgsdebutdag, ifølge kilder, der er bekendt med sagen. Mens størstedelen af ​​iPhone 15-enheder stadig vil blive produceret i Kina, repræsenterer dette skridt en væsentlig afvigelse fra Apples tidligere strategi med hovedsageligt at sælge kinesisk-fremstillede enheder. Det fremhæver også Indiens voksende produktionskapacitet og betegner Apples bestræbelser på at indsnævre kløften mellem dets indiske og kinesiske produktionsbaser.

Cupertino-baserede Apple begyndte produktionen af ​​iPhone 15 på en fabrik i Tamil Nadu, Indien, i sidste måned. Der kan dog forekomme mindre forsinkelser på grund af uforudsete logistiske flaskehalse. Apple har øget andelen af ​​iPhones samlet i Indien og nåede 7% ved udgangen af ​​marts. Dette skift er et resultat af den indiske premierminister Narendra Modis økonomiske incitamenter til at øge lokal produktion og Apples behov for at diversificere sin produktion ud over Kina midt i handelskrigen mellem USA og Kina.

iPhone 15 forventes at være den mest betydningsfulde opdatering til enheden i tre år, med opgraderinger til kamerasystemet og en forbedret tre-nanometer-processor i Pro-modellerne. Denne nye lineup spiller en afgørende rolle i at genoplive Apples salg, da virksomheden rapporterede faldende salg for tredje kvartal i træk på grund af svag forbrugerefterspørgsel på nøglemarkeder som USA, Kina og Europa.

Apple har også udvidet sin tilstedeværelse i Indien og åbnede sine første butikker i landet i år. Det indiske marked betragtes som både en detailmulighed og en vigtig produktionsbase for Apples gadgets på lang sigt. I kvartalet til og med juni oplevede salget af iPhone i Indien tocifret vækst og nåede et nyt højdepunkt.

Andre Apple-leverandører i Indien, såsom Pegatron Corp og en Wistron Corp-fabrik, der snart vil blive opkøbt af Tata Group, forventes også at begynde at samle iPhone 15.

Kilder: Bloomberg News