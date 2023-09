Enden af ​​Lightning-stikket: Apple omfavner USB-C

Apple sagde farvel til dets ikoniske Lightning-stik den 12. september 2022 og erstattede det med den alsidige USB-C-port. Mens Lightning-stikket tjente Apple-brugere godt i over et årti, fik stigningen i strømkrævende enheder og presset på en standardiseret oplader Apple til at skifte.

I de seneste år var Apple begyndt at introducere USB-C til sin serie, hvor iPad Pro-modellerne tog den nye port i 2018, efterfulgt af iPad Air i 2020 og 10. generation af iPad i 2022. Derudover har Apple TV 4K-fjernbetjeningen også indeholdt et USB-C stik. Overgangen til USB-C blev fremskyndet af EU's mandat om, at alle enheder, inklusive telefoner, tablets, kameraer og bærbare computere op til 100W, skal have en USB-C-port.

Det er værd at bemærke, at mange andre producenter allerede havde taget USB-C til sig, hvilket førte til en udbredt vedtagelse af standarden rundt om i verden. Apples fortsatte brug af Lightning-stikket begrænsede dog kompatibiliteten og tilgængeligheden.

Selvom Apples skub efter trådløs teknologi er tydelig, sikrer skiftet til USB-C, at brugerne stadig nemt kan tilslutte deres enheder, når det er nødvendigt. Uanset om det er at låne en oplader af en Android-bruger eller finde en kompatibel oplader, mens du er på farten, gør USB-C's allestedsnærværende den mere tilgængelig end det proprietære Lightning-stik.

Overordnet set, mens slutningen af ​​Lightning-stikket markerer et væsentligt skift i Apples økosystem, stemmer det overens med industriens bevægelse mod en standardiseret opladningsløsning. USB-C giver brugerne en fleksibel og bredt understøttet mulighed for strømforsyning og tilslutning af deres enheder.

