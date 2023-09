Indvirkningen af ​​Kinas forbud mod Apple-aktier og Qualcomm

Apple (AAPL) oplevede et markant fald i sine aktier i løbet af de seneste to dage, efter rapporter om Kinas forbud mod teknologigiganten. Dette forbud har også forårsaget en ringvirkning på en af ​​Apples leverandører, Qualcomm (QCOM), efterhånden som dens lagerbeholdning falder.

Forbuddet, som er indført af Kina, giver anledning til bekymring for det fremtidige salg af Apple-produkter på et af dets nøglemarkeder. Som følge heraf har Apples aktier fået et hit, hvilket har haft en negativ indvirkning på virksomhedens samlede værdiansættelse. Dette fald i Apples aktie har yderligere påvirket Qualcomm, som er en af ​​de store leverandører til teknologigiganten.

Qualcomm er en halvlederproducent, der leverer væsentlige komponenter til Apples enheder. Med faldet i Apples aktier har Qualcomms aktie også set et fald efter dagens lukkeklokke. Dette fald hænger sammen med usikkerheden omkring Apples salg i Kina og de potentielle konsekvenser for dets leverandører.

Ud over implikationerne for Apple og Qualcomm er der dukket en separat nyhed op, der involverer Disney (DIS) og Floridas guvernør Ron DeSantis. Retssagen indgivet af Disney mod guvernør DeSantis centrerer sig om en tvist om First Amendment. Disney hævder gengældelse over kritik af Floridas 'Don't Say Gay'-lov.

Denne retssag fremhæver den igangværende debat om ytringsfrihed og i hvilket omfang offentlige personer, såsom guvernører, kan gribe ind over for enkeltpersoner eller virksomheder, der udtrykker kritik. Udfaldet af denne sag kan få betydelige konsekvenser for beskyttelsen af ​​ytringsfrihed i staten Florida.

Sammenfattende har Kinas forbud mod Apple haft en mærkbar indflydelse på selskabets aktier og dets leverandør, Qualcomm. Faldet i Apples aktie har givet anledning til bekymring for fremtidigt salg i Kina, hvilket har forårsaget en ringvirkning på Qualcomms aktie. I mellemtiden rejser Disney-retssagen mod guvernør DeSantis vigtige spørgsmål om ytringsfrihed og offentlige personers magt til at gengælde kritik.

Definitioner:

– Kinas forbud: En begrænsning pålagt af den kinesiske regering på salg eller import af visse produkter eller tjenester.

– Qualcomm: En halvlederproducent, der leverer komponenter til forskellige teknologiprodukter.

– Første ændring: Den første ændring af USA's forfatning garanterer ytringsfriheden, blandt andre grundlæggende rettigheder.

– Lovforslaget 'Don't Say Gay': Et lovforslag, der begrænser diskussioner eller promovering af LGBT-emner eller -spørgsmål.

kilder:

– Original artikel af Yahoo Finances Akiko Fujita