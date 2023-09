Apple er klar til at afsløre nye iPhones og produkter ved lanceringsbegivenheden

Apple forbereder sig på at afsløre sin seneste serie af iPhones, Apple Watches og andre produkter ved en livestreamet lanceringsbegivenhed på tirsdag. Virksomheden håber, at disse nye tilbud vil hjælpe med at øge salget af iPhone, som har været faldende i de seneste tre kvartaler. Bekymringer om fremtiden for iPhones i Kina på grund af spændinger med USA har også påvirket Apples markedsværdi negativt.

Den nye iPhone-linje forventes at bestå af fire modeller: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro og 15 Pro Max. Basismodellerne, iPhone 15 og 15 Plus, vil være på linje med Apples tidligere produkter, mens vægten vil ligge på de avancerede Pro-modeller. Apple sigter mod at lokke kunder til at betale mere for en ny telefon med Pro-modellerne, som rygtes at komme med en prisstigning på $100 sammenlignet med den tidligere iPhone 12.

For at retfærdiggøre den højere pris vil Pro- og Pro Max-modellerne have en ny A17-chip med forbedret processorkraft, øget hukommelse og forbedret batterilevetid. Pro Max vil også have opgraderede objektiver for bedre zoomfunktioner. Derudover vil disse modeller have titaniumkanter i stedet for rustfrit stål, hvilket reducerer deres samlede vægt. En bemærkelsesværdig ændring er udskiftningen af ​​ring/mute-kontakten med en "handlingsknap", der udløser forskellige funktioner.

Lanceringen af ​​de nye iPhones forventes potentielt at udløse en "mini super-cyklus", hvor et betydeligt antal forbrugere beslutter at opgradere deres smartphones. Ifølge Wedbush-analytiker Dan Ives har en fjerdedel af Apples globale iPhone-brugere ikke opgraderet deres enheder i fire år, hvilket overgår Apples påstand om tre års levetid for iPhones.

Mens konkurrenter som Samsung og Google introducerer foldbare telefoner med bøjede skærme, ændrer Apple ikke den grundlæggende form eller form af sine iPhones. En væsentlig ændring, som brugere måske eller måske ikke hilser velkommen, er vedtagelsen af ​​en ny opladningsport. De nyeste iPhones vil erstatte Apples proprietære Lightning-port med en USB-C-opladningsport for at overholde nye europæiske regler.

Andre forventede meddelelser inkluderer opdaterede versioner af Apple Watch, Series 9 og Ultra, som vil have hurtigere behandlingshastigheder og forbedrede placeringssporingsfunktioner. Derudover kan Apple introducere iOS 17-softwareopdateringer såsom autokorrekturforbedringer, en ny journaliseringsapp, en funktion til digital visitkortudskiftning og offline navigationskortdownloads.

kilder:

- Bloomberg

- CNBC

- Forbes