AirPods Pro 2 kommer nu med USB-C-opladningsetui

Apple har annonceret, at den nye AirPods Pro 2 kommer med et USB-C-opladningsetui i stedet for Lightning-stikket. Denne ændring stemmer overens med Apples vedtagelse af USB-C som standardstik til dets produkter, herunder Mac, iPad og Siri Remote.

AirPods Pro 2 selv modtager ingen hardwareopgraderinger, men vil nu være kompatibel med USB-C-opladning. Det betyder, at brugere bekvemt kan bruge det samme kabel til at oplade deres Mac, iPad, AirPods og den nye iPhone 15-serie. Derudover kan AirPods Pro 2 oplades direkte fra iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

For kunder, der køber nye AirPods Pro 2, vil USB-C-opladningsetuiet være inkluderet i æsken. I modsætning til de oprindelige forventninger vil Apple dog ikke sælge USB-C-opladningsetuiet separat.

Bestillinger på den nye AirPods Pro 2 med USB-C-opladningsetuiet kan nu placeres, med forsendelser planlagt til at begynde den 22. september. Prisen for AirPods Pro 2 forbliver på $249.

Samlet set afspejler denne opdatering Apples forpligtelse til at standardisere sine produkter med USB-C-stikket, hvilket giver mulighed for øget bekvemmelighed og kompatibilitet på tværs af enheder.

kilder:

– Apple-begivenhed