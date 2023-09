Farvel til iPhone 13 Mini: Apple dropper sin mindste telefon

By

Apple har stoppet iPhone 13 Mini, efter en lignende skæbne som sin forgænger, iPhone 12 Mini. Den mindre telefon er blevet fjernet fra Apples sortiment, hvilket giver plads til iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 14, iPhone 13 og anden generation af iPhone SE (2022).

iPhone 12 Mini, der blev introduceret i 2020, modtog blandede anmeldelser. Mens nogle, inklusive forfatteren af ​​denne artikel, var fans af den kompakte størrelse, var mange brugere skuffede over batterilevetiden og den trange skærm. Som følge heraf måtte Apple reducere produktionen af ​​iPhone 12 Mini med 70 procent på mindre end et år.

Med ophøret af iPhone 13 Mini har småskærmsentusiaster stadig nogle muligheder. Tredjepartsforhandlere og udbydere som Amazon tilbyder stadig iPhone 13 Mini til køb. Derudover er der anstændige små Android-telefoner tilgængelige, samt den budgetvenlige andengenerations iPhone SE, som har en 4.7-tommer skærm, men mangler nogle af de avancerede funktioner, der findes i den udgåede Mini-model, såsom dobbeltkameraer, MagSafe, ultrabredbånd 5G og Face ID.

Selvom Apple har besluttet at gå væk fra at producere telefoner i mindre størrelse, er der stadig alternativer til dem, der foretrækker en kompakt enhed. Afskaffelsen af ​​iPhone 13 Mini kan skuffe nogle, men der er stadig muligheder på markedet for dem, der søger en mindre telefon.

Definitioner:

– iPhone 13 Mini: Den mindre version af iPhone 13, introduceret af Apple i deres udvalg af smartphones.

– iPhone SE: En budgetvenlig iPhone-model med en mindre skærmstørrelse, der ofte henvender sig til brugere, der foretrækker kompakte enheder.

Kilde: Sheena Vasani, The Verge.