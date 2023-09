Ingen nye iPads forventes fra Apple indtil 2024, ifølge analytiker Ming-Chi Kuo

Apple-analytiker Ming-Chi Kuo har udtalt, at selskabet næppe vil frigive nogen nye iPad-modeller inden udgangen af ​​2024. Denne nyhed kan skuffe dem, der ventede en ny iPad-annoncering i den nærmeste fremtid.

Mens Apple for nylig afholdt Wonderlust-begivenheden, var den fokuseret på at afsløre nye iPhones, Apple Watches og muligvis AirPods. Spekulationer har antydet, at en iPad-opdatering kan forekomme i oktober, ifølge Bloombergs Mark Gurman. Gurman nævnte også, at der snart forventes en opdateret iPad Air, da den sidste opdatering for denne model var i begyndelsen af ​​2022. Den mere betydningsfulde opdatering til iPad Pro, som vil indeholde M3-chips og OLED-skærme, vil dog blive frigivet næste gang år. Den seneste iPad Pro-opdatering fandt sted i oktober 2022.

Apple har ikke givet nogen officielle kommentarer vedrørende udgivelsen af ​​nye iPads.

Ud over forsinkelsen i nye iPad-udgivelser har Kuo tidligere rapporteret, at Apples MacBook-serie udstyret med M3-chips ikke ville være tilgængelig i år. Det er muligt, at Apple kan være vært for en begivenhed i begyndelsen af ​​2024 for at lancere både de nye iPads og Macs sammen, men dette er rent spekulativt.

