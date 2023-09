Apple annoncerer USB-C-opladningsetui til AirPods Pro

Apple har annonceret, at AirPods Pro nu kommer med et USB-C opladningsetui, der giver brugerne mulighed for at oplade deres øretelefoner ved hjælp af det samme kabel som deres nye iPhone 15. Dette træk følger efter Apples gradvise indførelse af USB-C på tværs af sin produktlinje, bl.a. Mac, iPad, iPhone og andet tilbehør.

Tidligere brugte Apples flagskibs-øretelefoner Lightning-opladningsporte. Med overgangen til USB-C kan brugerne nu bekvemt oplade deres AirPods Pro ved hjælp af det samme kabel, som følger med deres nye iPhone 15. Derudover nævnte Apple under præsentationen, at brugerne også vil kunne oplade deres AirPods fra deres iPhone.

Selvom AirPods Pro går over til USB-C, er det vigtigt at bemærke, at de almindelige AirPods og AirPods Max-hovedtelefoner ikke vil modtage en USB-C-revision på nuværende tidspunkt. Rygter har dog antydet, at begge produkter potentielt kan blive opdateret engang næste år.

Denne meddelelse angiver Apples engagement i USB-C-stikket og dets voksende betydning i den teknologiske industri. USB-C tilbyder adskillige fordele, herunder hurtigere opladningshastigheder, forbedrede dataoverførselshastigheder og øget kompatibilitet med en bred vifte af enheder.

Med USB-C-opladningsetuiet til AirPods Pro imødekommer Apple behovene hos sine kunder, som allerede ejer eller planlægger at købe den nye iPhone 15. Denne integration forenkler opladningsprocessen og eliminerer behovet for yderligere kabler eller adaptere.

kilder:



- Randen