Apples hemmelige investering i generativ kunstig intelligens

I et forsøg på at holde trit med store konkurrenter som Amazon, Google og Meta, har Apple angiveligt dedikeret betydelige ressourcer til udviklingen af ​​kunstig intelligens (AI). Mens andre virksomheder udgav deres egne AI-værktøjer for over et år siden, har Apple taget sig tid til at perfektionere sine tilbud. Nu siges teknologigiganten at bruge millioner af dollars om dagen på AI-udvikling.

Ifølge The Information har Apple flere teams, der arbejder på forskellige AI-modeller. Et af disse teams fokuserer på en billedgenereringsmodel, mens et andet arbejder på en multimodal model, der kan håndtere både tekst og visuelle data. Derudover er der en samtale-AI-enhed ledet af John Giannandrea, Apples senior vicepræsident for Machine Learning og AI-strategi, som oprindeligt blev ansat for at forbedre Siri.

Disse AI-modeller har potentialet til at automatisere opgaver gennem Siri og kan også bruges som AI kundeservice chatbots for AppleCare. Apples største grundlæggende model, kaldet 'Ajax GPT', overgår angiveligt OpenAI's GPT 3.5, som driver den gratis version af ChatGPT, hvad angår kraft og kapacitet. Ajax GPT siges at have over 200 milliarder parametre, mens GPT 3.5 har omkring 175 milliarder parametre.

Det er dog forbundet med betydelige omkostninger at udvikle store sprogmodeller som Ajax GPT. Træningsprocessen kræver dyr hardware, enorme mængder data og et betydeligt energiforbrug. På trods af de involverede økonomiske og logistiske udfordringer, fortsætter Apple med at investere kraftigt i generativ kunstig intelligens uden at komme med nogen officielle meddelelser om deres fremskridt.

Med denne betydelige investering i kunstig intelligens sigter Apple mod at forblive konkurrencedygtig inden for det hastigt udviklende felt. Ved at udnytte generativ kunstig intelligens håber virksomheden at tilbyde unikke og innovative funktioner til sine kunder og adskille sig fra sine rivaler.

