iOS 17 introducerer spændende nye funktioner: Standby-tilstand, Live Voicemail og mere

iOS 17, det seneste operativsystem fra Apple, er indstillet til at være tilgængeligt til offentlig download den 18. september. Under Apples iPhone 15-lanceringsbegivenhed annoncerede virksomheden ankomsten af ​​iOS 17, som først blev afsløret på Worldwide Developers Conference (WWDC) i juni.

iPhone-brugere kan se frem til en række nye funktioner med udgivelsen af ​​iOS 17. StandBy-tilstand er en bemærkelsesværdig tilføjelse, som giver brugerne mulighed for at forvandle deres iPhones til et sengeur, når de placeres på siden. Live Voicemail-funktionen giver en praktisk transskriptionstjeneste, der viser en live-transskription af voicemails, mens de bliver optaget. Autokorrektur og stemmetransskription er også blevet forbedret, hvilket forbedrer brugeroplevelsen.

Ydermere kan Siri nu aktiveres uden at skulle sige "hey" på forhånd. Derudover introducerer iOS 17 en ny Journal-app, der giver brugerne mulighed for at oprette tilpassede klistermærker og opsætte kontaktplakater. NameDrop-funktionen muliggør nem deling af kontaktoplysninger via AirDrop ved at bringe to iPhone-enheder sammen.

For iPad-brugere vil den fulde version af iPadOS 17 også blive lanceret den 18. september. Denne opdatering forbedrer widget-interaktion og gør det muligt for brugere at tilpasse deres låseskærme. Kompatible iPad-modeller omfatter 6. generations iPad, 5. generations iPad mini, 3. generations iPad Air og 2. generations iPad Pro 12.9"-modeller eller nyere.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ikke alle iOS 17-funktioner muligvis er tilgængelige i alle lande eller regioner. Apple råder brugerne til at tjekke deres websted for at få specifikke oplysninger om funktionernes tilgængelighed.

Som konklusion præsenterer iOS 17 spændende nye funktioner for iPhone-brugere, såsom StandBy-tilstand, Live Voicemail og forbedret Siri-funktionalitet. Udgivelsen af ​​iPadOS 17 bringer også forbedringer til iPad-brugeroplevelser. Apple-entusiaster kan se frem til at udforske disse nye funktioner og opdateringer, når operativsystemerne bliver tilgængelige til download.

