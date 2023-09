Apple annoncerer iPhone 15 og Apple Watch ved den årlige lanceringsbegivenhed

Apple holdt sin årlige iPhone-lanceringsbegivenhed i Apple Park i Cupertino, Californien, og afslørede den meget ventede iPhone 15 og iPhone 15 Plus. Arrangementet viste også det helt nye Apple Watch, som er lavet med 95% titanium.

En bemærkelsesværdig ændring i Apples produktsortiment er skiftet væk fra læder som materiale. Virksomheden introducerede flere nye bånd og farver baseret på fiber og plastik, hvilket viser deres forpligtelse til at bruge genbrugsmaterialer. Dette træk markerer en afvigelse fra den originale Apple Watch-lancering i 2014, som understregede mode og luksusfinish som læder.

iPhone 15 og iPhone 15 Plus har nu Dynamic Island, en funktion introduceret i den tidligere iPhone 14 Plus. Denne dynamiske skærmteknologi er tilgængelig på både de højere og lavere modeller af iPhone 15.

iPhone 15 blev afsløret i en forhåndsvisningsvideo, der viser dens nye farver: dæmpet pink, gul, grøn, blå og sort. Tim Cook, Apples administrerende direktør, præsenterede den seneste tilføjelse til iPhone-serien.

Med hensyn til priser vil Apple Watch Ultra 2 være prissat til $799, Series 9 til $399, og andengenerations SE til $249.

Apple revolutionerer også sine bånd til Apple Watch. Med fokus på miljømæssig bæredygtighed introducerede virksomheden nye fine vævede bånd, der er 100 % læderfri. Apple samarbejdede med luksusmærket Hermès om fire nye bands og annoncerede et bandsamarbejde med sportstøjsmærket Nike.

Højdepunktet ved det nye Apple Watch Ultra 2 er dets S9-chip, som gør det muligt at finde præcision gennem en andengenerations ultrabredbåndsarkitektur. Den kan prale af en ny skærm, der er i stand til 3,000 nits, 72 timers batterilevetid og 95 % genanvendt titanium.

Apples miljøinitiativer blev også fremhævet under arrangementet. Tidligere Environmental Protection Agency-administrator og Apple-direktør Lisa Jackson diskuterede virksomhedens forpligtelse til ren energi og reduktion af emissioner i dets forsyningskæde.

I en video om Apples miljøinitiativer optrådte skuespillerinden Octavia Spencer som "Mother Nature" sammen med Tim Cook og Lisa Jackson.

Apples fokus på kunstig intelligens var tydeligt med introduktionen af ​​den "neurale motor", en AI-accelerator indlejret i dens chips. Denne teknologi forbedrer maskinlæringsmulighederne, mens den optimerer strømforbruget, og adskiller Apple fra konkurrenter som OpenAI og Google.

Nye funktioner til Apple Watch blev også annonceret, herunder Double Tap, som giver brugerne mulighed for at interagere med enheden ved hjælp af deres pegefinger og tommelfinger uden at røre skærmen. Urets "Find min iPhone"-funktion er også blevet forbedret for at give mere nøjagtige placeringsoplysninger.

Samlet set viste Apples årlige lanceringsbegivenhed sine seneste innovationer inden for smartphones og smartwatches, hvilket demonstrerede virksomhedens engagement i bæredygtighed, kunstig intelligens og brugeroplevelse.

