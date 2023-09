Apple overvejer en prisstigning for iPhone 15 Pro Max: Rapport

Ifølge en nylig rapport fra TrendForce overvejer Apple at hæve prisen på iPhone 15 Pro Max med op til $100. Det forventes dog, at basislagringsmuligheden til iPhone 15 Pro Max forbliver på 128 GB. Det betyder, at hvis du planlægger at købe iPhone 15 Pro Max, skal du muligvis betale $1,199 for 128 GB lagerplads.

Interessant nok antyder rapporten også, at iPhone 15 Pro ikke vil se en prisstigning og fortsat vil blive solgt til $999, samme pris som sidste års iPhone 14 Pro. Dette modsiger tidligere rygter om, at begge Pro-modeller ville gennemgå en prisstigning. Desuden nævner rapporten, at de højeste varianter af iPhone 15 Pro og Pro Max vil tilbyde op til 1 TB lagerplads.

Selvom vi ikke kan bekræfte nøjagtigheden af ​​disse påstande, før Apple officielt lancerer iPhone 15-serien, er det værd at bemærke, at prisstigningen for iPhone 15 Pro Max kunne være berettiget, hvis den faktisk kommer med et titanium-chassis og et periskopobjektiv, som rygterne . iPhone 15-serien forventes at komme med betydelige hardware- og softwareopgraderinger, inklusive A17 Bionic-chipsættet, iOS 17-funktioner, USB-C-hurtigopladning, Thunderbolt 4-understøttelse og mere.

Hvis du er ivrig efter at lære mere, så følg med på Beeboms livedækning af lanceringen den 12. september. I mellemtiden kan du læse vores dedikerede artikel om iPhone 15 forventninger og dele dine tanker om de kommende modeller.

Definitioner:

– USB Type-C: et universelt USB-stik, der er i stand til at overføre både strøm og data ved høje hastigheder.

– Bezels: rammen omkring skærmen på en enhed.

– TrendForce: en udbyder af markedsintelligens og konsulenttjenester.

kilder:

– 9to5Mac-rapport via TrendForce (kilde til informationen)

– Beebom (dækning af lanceringen)