Apple løfter sløret for spændende opgraderinger og potentielle prisstigninger til iPhone 15 Pro og Pro Max

Apple er klar til at afsløre sin seneste serie af produkter ved den kommende "Wonderlust"-begivenhed, der byder på den længe ventede iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Ved siden af ​​disse nye smartphones kan forbrugerne forvente at se Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, nye AirPods Pro og mere. Det er dog de ændringer, Apple har i vente for de nye iPhone-modeller, der har fanget alles opmærksomhed, især den potentielle prisstigning.

En af hovedårsagerne til prisstigningen på iPhone 15 Pro og Pro Max er introduktionen af ​​spændende opgraderinger. Apple har ambitiøse planer for iPhone 15-serien, inklusive skiftet fra Lightning til USB-C, understøttelse af Qi 2 trådløs opladning, en programmerbar mute-knap med en Action-knap-funktion på Pro-modellerne, blandt andre funktioner.

En nylig rapport fra Digitimes tyder på, at iPhone 15 Pro-serien også kan se en betydelig prisstigning på grund af to store opgraderinger. For det første overvejer Apple et skift fra rustfrit stål til titanium chassis, hvilket kan øge produktionsomkostningerne. For det andet kunne Pro Max-modellen udelukkende have en opgradering af periskopobjektivet, hvilket giver mulighed for 5-6x optisk zoom, med nogle kilder, der spekulerer på endda 10x optisk zoom.

Prismæssigt kan iPhone 15 Pro og Pro Max blive de dyreste iPhone-modeller til dato. Tilføjelsen af ​​det nye optiske zoomkamera kan potentielt øge prisen på Pro Max med $200. Ifølge Forbes er den forventede prisfordeling for iPhone 15-serien som følger: iPhone 15 fra $799, iPhone 15 Plus fra $899, iPhone 15 Pro fra $1,099 og iPhone 15 Pro Max fra $1,299.

Apples beslutning om at implementere disse ændringer menes at være et strategisk træk for at balancere efterspørgslen på tværs af deres iPhone-modeller. I den forrige cyklus solgte Pro- og Pro Max-modellerne standard iPhone- og Plus-modellerne på grund af en lille prisforskel. Ved at øge prisforskellen mellem Pro- og ikke-Pro-modeller sigter Apple mod at udligne efterspørgslen og understøtte sin forsyningskæde. Følgelig vil iPhone 15 Pro koste næsten $300 mere end standard iPhone 15, mens iPhone 15 Pro Max vil koste cirka $400 mere end iPhone 14 Plus.

Disse prisforskelle kan få potentielle opgraderere til at tænke sig om to gange, men Apple søger at øge sin gennemsnitlige salgspris for at opveje det samlede fald på smartphonemarkedet. Det er stadig uvist, om opgraderingerne og prisstigningerne er berettigede, og om forbrugerne vil vurdere, at de nye iPhones er investeringen værd. Apple-begivenheden er planlagt til at finde sted den 12. september.

