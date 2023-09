Apple iPhone 14 Pro tilgængelig med en enorm rabat forud for lancering af iPhone 15 Pro

Apple iPhone 14 Pro vil snart blive fjernet fra Apple Store, da Apple forbereder sig på at lancere sit nye flagskib, iPhone 15 Pro. Men før dens officielle udgang er iPhone 14 Pro i øjeblikket tilgængelig med en betydelig rabat på Flipkart.

Oprindeligt lanceret i det foregående år med en startpris på Rs 1,29,900, iPhone 14 Pro er nu noteret på Flipkart til Rs 1,19,999 efter en rabat på Rs 9,901. Derudover tilbyder Flipkart op til Rs 36,100 i rabat i bytte for din gamle smartphone, hvilket bringer prisen ned til Rs 83,899. Kunder kan også få en ekstra rabat på 3,000 Rs på HDFC Bank-kreditkort- og debetkort-EMI-transaktioner. Dette bringer den endelige pris på iPhone 14 Pro til 80,899 Rs efter en massiv rabat på 49,001 Rs.

iPhone 14 Pro skiller sig ud som Apples første "hakløse" telefon takket være dens innovative Dynamic Island-funktion. Den er udstyret med den kraftfulde A16 Bionic-chip, der sikrer jævn og effektiv ydeevne. Enheden har en ny 48 MP tredobbelt kameraopsætning, der tager fantastiske billeder med utrolige detaljer. iPhone 14 Pro kan prale af en 6.1-tommer Super Retina XDR-skærm og har et 12 MP frontvendt kamera til selfies i høj kvalitet.

Populariteten af ​​iPhone 14 Pro har gjort den til en meget eftertragtet enhed, der ofte er udsolgt på populære e-handelsplatforme som Flipkart og Amazon. Især basisopbevaringsmodellen har været meget efterspurgt.

Mens Apple gør klar til lanceringen af ​​iPhone 15 Pro, har forbrugerne mulighed for at købe iPhone 14 Pro med en betydelig rabat. Med sit hakløse design, kraftfulde chip og imponerende kameraopsætning forbliver iPhone 14 Pro et topvalg for teknologientusiaster.

kilder:

– Flipkart

– HDFC Bank