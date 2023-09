Apple Glasgow Store når betalingsaftale efter forening

Apple-butikken i Glasgow, Skotland, har opnået en lønaftale med virksomheden efter dets fagforening. I november stemte ansatte i butikken for, at den britiske fagforening GMB repræsenterede dem. Apple Retail Workers Union meddelte, at personalet afviste Apples lønmodel og i stedet sikrede minimumslønstigninger og kompensation til alle medlemmer. Derudover vil størstedelen af ​​personalet nyde godt af forbedret løn, hvor mange får en stigning på 7 %.

De vellykkede forhandlinger fremhæver fordelene ved at have en fagforening, ifølge Apple Retail Workers Union. De var i stand til at gøre Apples betalingsmodel mere retfærdig og mindre afhængig af vilkårlige målinger. Apple Glasgow-butikken blev den første i Storbritannien til at organisere sig og formaliserede sin status som en anerkendt fagforening i februar, efter at have nået en aftale med Apple.

Det er værd at nævne, at Apple historisk set har været imod dannelsen af ​​fagforeninger i sine detailbutikker. National Labour Relations Board i USA har endda fundet virksomheden skyldig i ulovlige anti-fagforeningsaktiviteter. Beslutningen om at organisere sig i Apple Glasgow-butikken var drevet af bekymringer over ignorerede løn- og arbejdsvilkår. Medarbejderne følte, at deres klager blev tilsidesat, og en medarbejder udtrykte deres desillusion ved at sammenligne handlingen med at rapportere problemer med at "skrive et brev til julemanden."

