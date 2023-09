Apple forventede at afsløre ny iPhone-serie med USB-C-oplader

Apple er indstillet på at annoncere sin nye iPhone-serie i dag, som forventes at have et skifte fra Lightning til USB-C-opladerporte. Dette skridt kommer efter en tvist med Den Europæiske Union (EU), som har givet mandat til, at alle små enheder, inklusive telefoner, skal være kompatible med USB-C-opladningskabler inden udgangen af ​​næste år. EU hævder, at denne ændring vil reducere spild og spare penge for forbrugerne.

Apple har tidligere hævdet, at dets Lightning-kabel er mere sikkert end USB-C-opladere, som allerede bruges af rivaliserende virksomheder som Samsung. Virksomheden efterlever dog nu EU's krav. De nye iPhone-modeller forventes at blive afsløret ved Apples Wonderlust-event, som typisk er den tid på året, hvor nye iPhones introduceres.

Denne meddelelse kommer på et tidspunkt, hvor Apple står over for faldende iPhone-salg på grund af højere priser. Kunder vælger at udsætte opgraderingen til nyere modeller. Derudover beskæftiger virksomheden sig med diplomatiske spændinger mellem USA og Kina. Rapporter tyder på, at den kinesiske regering forbyder embedsmænd at bruge Apple-telefoner.

Analytikere forudser, at skiftet til USB-C vil være hovedfokus i Apples meddelelse. Yory Wurmser, hovedanalytiker hos Insider Intelligence, mener, at dagens begivenhed også vil byde på nye Apple Watch- og AirPod-modeller, men iPhone 15 vil være den mest betydningsfulde udgivelse for virksomheden. EU's politiske beslutningstagere mener, at indførelsen af ​​en fælles oplader vil forenkle europæernes liv og eliminere behovet for forældede opladere, hvilket resulterer i omkostningsbesparelser på 250 millioner euro om året for forbrugerne.

Mens nogle forbrugere kan have bekymringer over kabelskiftet, forudsiger analytikere som Avi Greengart fra Techsponential, at inden for en generation vil forbrugerne acceptere og tilpasse sig den nye standard. Det forventes også, at Apple vil hæve priserne på sine Pro-modeller sammen med forbedringer af iPhone-kameraer og -chips.

Det seneste fald i iPhone-salg, som tegnede sig for næsten halvdelen af ​​Apples samlede indtægter, har givet anledning til bekymring. Den kinesiske regerings restriktioner på iPhones på regeringskontorer og statsstøttede enheder har også påvirket Apples aktier og markedsstemning. Analytikere som Dan Ives fra Wedbush mener dog, at Apple har vundet betydelige markedsandele i Kina og forventer, at et eventuelt forbud kun vil påvirke en lille brøkdel af det forventede iPhone-salg i landet.

kilder:

- AFP

Definitioner:

– Lynopladerporte: De proprietære opladningsporte, der bruges af Apple-enheder.

– USB-C: En universel opladningsport, der er ved at blive industristandarden for mange elektroniske enheder.

– Den Europæiske Union (EU): En politisk og økonomisk union af 27 medlemslande i Europa.

– USB-C-opladningskabler: USB-C-kabler, også kendt som USB Type-C, er reversible kabler, der er i stand til at overføre både strøm og data.