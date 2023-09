Apples Fall iPhone Event: Rygter og lækager

Apples kommende iPhone-begivenhed i efteråret, kaldet "Wonderlust", er meget ventet. Arrangementet forventes at vise fire nye iPhones og et par Apple Watch-modeller. En stor ændring, der sandsynligvis vil blive fremhævet, er skiftet fra Lightning-kabler til USB-C i overensstemmelse med EU-reglerne.

De nye iPhones, der forventes at hedde iPhone 15 og iPhone 15 Pro, vil sandsynligvis have skærmstørrelser, der ligner deres forgængere. Top-tier-modellerne, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max, vil højst sandsynligt have ProMotion-skærme med en 120Hz variabel opdateringshastighed. En anden bemærkelsesværdig ændring er introduktionen af ​​USB-C-porte, selvom det er rygter, at kun de avancerede modeller vil have hurtigere dataoverførselshastigheder.

Dynamic Island, skærmudskæringen introduceret i iPhone 14 Pro, forventes at blive overført til alle fire modeller i iPhone 15-serien. Denne svævende sorte pilleformede sektion under toppen af ​​skærmen skjuler ikke kun frontkameraet og Face ID-sensoren, men viser også advarsler og meddelelser i realtid.

Designmæssigt kan iPhone 15 Pro og Pro Max skifte fra stel af rustfrit stål til stel af titanium, hvilket gør dem stærkere og lettere. Tyndere rammer forventes også opnået gennem en ny fremstillingsproces kaldet overstøbning med lavt injektionstryk. Pro-serien kan også have en handlingsknap, der ligner Apple Watch Ultra, som ville erstatte den traditionelle mute-knap.

Kameraopgraderingerne i iPhone 15-serien forventes at omfatte et nyt periskopobjektiv eksklusivt til Pro Max-modellen, hvilket giver mulighed for forbedrede optiske zoom-funktioner. Derudover vil enhederne sandsynligvis have en hurtigere, næste generations chip, såsom den rygtede 3nm A17 Bionic-chip til Pro- og Pro Max-modellerne.

Hvad angår Apple Watch Series 9, forventes den vigtigste hardwareændring at være introduktionen af ​​S9-chippen, den første rigtige processoropgradering siden 2020. Selvom den muligvis ikke byder på væsentlige ændringer, forventes Apple Watch Series 9 stadig at være en solid opgradering til Apple Watch-entusiaster.

Forudbestillinger af de nye iPhone-modeller vil sandsynligvis begynde fredagen efter begivenheden, med generel tilgængelighed, der starter en uge senere. Det er dog værd at bemærke, at disse nye modeller kan komme med et højere prisskilt.

