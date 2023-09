Social Media Giant X introducerer ny like-knap forud for Apples Wonderlust-begivenhed

Sociale mediegiganten X, tidligere kendt som Twitter, har lavet opdateringer til sin Like-knap lige i tide til Apples længe ventede Wonderlust-begivenhed. Arrangementet er indstillet til at fremvise top-of-the-line produkter, herunder iPhone 15-serien, den nye Apple Watch-serie og AirPods Pro med USB-C.

Den ændrede Like-knap opdeles nu i lignende stykker, før den formes tilbage til den velkendte hjerteform. Denne animation minder meget om teaser-videoen udgivet af Apple til Wonderlust-begivenheden, hvilket sætter gang i spekulationer om et potentielt samarbejde mellem de to teknologigiganter.

Ifølge en rapport fra Macrumors kunne metalmønstrene vist i Apples teaser-video antyde et skift til titaniummateriale til iPhone 15 Pro og Pro Max-modellerne. Det er værd at bemærke, at Apple har brugt disse distinkte Twitter-lignende animationer siden 2020, hvor det først blev introduceret under begivenheden 'Time Flies'. Derudover har Apple, ligesom med WWDC 2023, indarbejdet et brugerdefineret Twitter-hashtag med deres signaturlogo til Wonderlust-begivenheden.

Dagens Apple-begivenhed forventes at afsløre fire nye iPhone-modeller: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Som svar på EU-reglerne rygtes det, at Apple går over til USB Type-C med iPhone 15-serien. Mens standard iPhone 15-modeller kan have begrænsede opladningshastigheder udelukkende med Apple-certificerede kabler, vil iPhone 15 Pro og Pro Max tilbyde hurtigere dataoverførselsmuligheder.

Ud over iPhone-serien planlægger Apple også at udgive opdateringer til to af sine urserier, nemlig Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra. Ydermere er der spekulationer om implementeringen af ​​USB-C-opladning til almindelige AirPods og AirPods Max i fremtiden.

