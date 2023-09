Apple 2023-begivenhed: iPhone 15-seriens lancering og forventninger

Om blot et par timer starter Apple sin årlige september-begivenhed, kendt som 'Wonderlust', hvor de normalt løfter sløret for den seneste generation af iPhones og andre produkter. I år er alle øjne rettet mod den længe ventede iPhone 15-serie, som forventes at bringe betydelige opgraderinger og forbedringer til Apples flagskibs-smartphone-serie.

iPhone 15-serien vil angiveligt omfatte standard-iPhone 15, den større iPhone 15 Plus og premium-modellerne – iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Standardmodellerne forventes at have en skærmstørrelse på 6.1 tommer, mens Plus-modellerne vil have en større 6.7 tommer skærm. En bemærkelsesværdig ændring i alle iPhone 15-modeller er skiftet fra Lightning-porten til USB-C-porten, hvilket giver brugerne mere fleksibilitet i forbindelse.

Pro-modellerne kommer som sædvanligt med premium-funktioner og en højere pris. De rygtes at have et slankere design med buede rammer og et titanium chassis i stedet for rustfrit stål. Der kunne også være en nydesignet "mute"-knap, der kan fungere som en handlingsknap, inspireret af Apple Watch Ultra.

Under hætten forventes iPhone 15 Pro og Pro Max at blive drevet af den opgraderede 3-nanometer A17-chip, der lover hurtigere hastigheder og forbedret effektivitet. Desuden kan Pro-modellerne inkludere et forbedret telefotokameraobjektiv for overlegne fotograferingsmuligheder.

Prisdetaljer for iPhone 15-serien er fortsat usikre, men der er spekulationer om en potentiel prisstigning i forhold til den forrige generation. Analytiker Jeff Pu forudsiger, at iPhone 15 Pro kan starte ved $1,099, mens andre kilder foreslår en stigning på $100 for begge Pro-modeller, hvilket placerer iPhone 15 Pro mellem $1,099 og $1,199, og Pro Max mellem $1,199 og $1,299.

Lanceringen af ​​iPhone 15-serien kommer på et udfordrende tidspunkt for smartphoneindustrien med et nyligt fald i salget. Apples smartphonesalg faldt med 2.4 procent i sidste kvartal, men virksomheden sigter mod at genskabe forbrugernes interesse med den nye series overbevisende funktioner og opgraderinger. Disse inkluderer Dynamic Island-teknologi, en potentiel fjernelse af det ikoniske hak og innovative kamerafremskridt såsom et periskopobjektiv til iPhone 15 Pro Max.

Med Apple-begivenheden kun få timer væk, forventer teknologientusiaster og forbrugere ivrigt den officielle afsløring af iPhone 15-serien og andre spændende meddelelser. Hold dig opdateret for flere opdateringer om Apples Wonderlust-begivenhed.

kilder:

– Mark Gurman, Apples eventtipser

– DigiTimes

– Analytiker Jeff Pu