Apple Event 2023: Ny iPhone 15-serie og mere skal lanceres

Apple er klar til at afsløre sin længe ventede iPhone 15-serie ved Wonderlust-begivenheden i dag. Begivenheden vil blive livestreamet fra Apples hovedkvarter i Cupertino og forventes at byde på flere andre store produktlanceringer, herunder Apple Air Pods og den nye generation af ure.

Udtrykket "vidunderlyst" refererer til ønsket om at være i en konstant tilstand af undren, ifølge Urban Dictionary. Det ser ud til, at Apple ønsker at holde sine brugere i en konstant tilstand af undren med den overflod af nye udgivelser, der er planlagt for i år.

Begivenheden vil også afsløre de officielle udgivelsesdatoer for iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 og tvOS 17, som tidligere blev annonceret ved virksomhedens WWDC 23-begivenhed i juni.

Traditionelt set er Apples september-begivenhed forbeholdt større hardwarelanceringer, især den seneste iPhone-serie. I år vil iPhone 15-serien omfatte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Spekulationer omkring iPhone 15 Pro Max

Nogle spekulationer antydede, at Apple muligvis omdøber iPhone 15 Pro Max som "Ultra"-modellen på grund af inklusion af en USB-C-opladningsport. Det ser dog ud til, at denne ændring ikke vil ske i år. Apple er kendt for sine overraskelser og kan potentielt komme med uventede meddelelser under begivenheden.

Hvordan ser man iPhone 15 lancere live?

For at se Apples Wonderlust-særbegivenhed er den primære metode gennem Apple TV-appen. Selvom begivenhedslisten muligvis ikke er tilgængelig på appen på forhånd, tilføjer Apple den typisk på dagen for begivenheden. Sørg for at tjekke begivenhedslisten på dagen for begivenheden. Apple TV-appen er tilgængelig på en bred vifte af enheder, så brugerne kan tune ind ved hjælp af deres foretrukne streamingenheder.

