Apple annoncerer nye iPhone-modeller og mere ved Keynote Event

Apple forbereder sig på at afsløre sin seneste lineup af iPhone-modeller under sin længe ventede keynote-begivenhed med titlen "Wonderlust". Begivenheden er planlagt til tirsdag kl. 10 PT og vil blive streamet live for publikum over hele verden. Udover de nye iPhones kan Apple muligvis også løfte sløret for et nyt Apple Watch og give opdateringer om det kommende Vision Pro VR-headset.

Rygter tyder på, at Apple vil introducere fire næste generations iPhone-modeller: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Især forventes "Pro"-modellerne at have et skifte fra rustfri stålrammer til lettere og potentielt tyndere titaniumrammer. Mens der er spekulationer om, hvordan det vil se ud, vil detaljer blive holdt skjult indtil konferencen.

En væsentlig ændring, som Apple sandsynligvis vil annoncere, er overgangen fra dens proprietære Lightning-port til den mere udbredte USB-C-port. Dette skift er drevet af EU-regler og kan få konsekvenser for, hvordan fremtidige iPhone-købere interagerer med deres enheder. Det er stadig at se, hvordan Apple vil præsentere og retfærdiggøre denne ændring for sine kunder.

Ud over iPhone-afsløringen kan Apple benytte lejligheden til at afsløre en ny iteration af Apple Watch. Virksomheden har en track record med at opdatere sin populære bærbare enhed på årsbasis, selvom detaljer om det nye Apple Watch stadig er sparsomme.

Desuden kan Apple kort komme ind på Vision Pro, dets længe ventede virtual reality-headset. Med iPhone-begivenheden, der tiltrækker en betydelig mængde opmærksomhed, ville det ikke være overraskende, hvis Apple leverede opdateringer om fremskridtene for Vision Pro forud for dens forventede lancering næste år.

For at se livestreamen af ​​hovedbegivenheden kan seerne få adgang til den direkte på det officielle Apple-websted eller via YouTube. Begivenheden vil være tilgængelig på YouTubes livestream, og Apple TV-appen vil vise livebegivenheden såvel som tidligere for dem, der foretrækker at bruge Apple TV.

Med den forestående afsløring af nye iPhone-modeller, potentielle opdateringer til Apple Watch og indsigt i udviklingen af ​​Vision Pro VR-headsettet, lover Apples hovedbegivenhed en spændende fremvisning af virksomhedens seneste innovationer og tilbud.

kilder:

– [Kildeartikeltitel](kilde-url)