iPhone 15-serien: Pris, opgraderinger og rygter

Apple er indstillet på at afsløre sin iPhone 15-serie ved "Wonderlust"-begivenheden i dag, og adskillige lækager og rygter er dukket op om priserne på iPhone 15 Pro-modellerne. Ifølge disse kilder vil iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max-modellerne se en markant stigning i priserne sammenlignet med sidste års modeller. iPhone 15 Pro Max forventes at have den højeste prisstigning.

Rygter tyder på, at vanilje iPhone 15 og iPhone 15 Plus modellerne vil blive lanceret til samme pris som deres forgængere, men nogle rapporter tyder på, at der kan være en marginal prisstigning. På den anden side rygtes det, at iPhone 15 Pro Max modtager den stejleste prisstigning sammen med den største opgradering, som inkluderer en kameralinse i periskop-stil og et titanium-chassis.

Nye oplysninger fra Macrumors tyder på, at der ikke vil være nogen prisstigning for de ikke-professionelle iPhone 15-modeller. Basismodellen af ​​iPhone 15 forventes at starte ved $799, samme pris som iPhone 14 sidste år. I Indien blev basismodellens pris sat til 79,900 Rs, og den forbliver sandsynligvis den samme i år.

iPhone 15 Pro-modellerne siges at have designopgraderinger såsom tyndere og buede rammer samt en ny titaniumramme til at erstatte chassiset i rustfrit stål. Der er rygter om en nydesignet "mute"-knap, der kunne fungere som en handlingsknap, der ligner Apple Watch Ultra. Denne ændring kan erstatte sideskifteknappen, som er set i tidligere generationer af iPhones.

iPhone 15 Pro forventes at se en prisstigning på $100, startende ved $1099 i USA. Dette kan føre til en prisstigning på mindst 10,000 Rs i Indien. Den super-premium iPhone 15 Pro Max rygtes at have den højeste prisstigning, med en mulig startpris på $1299 i USA.

kilder:

– Makrumorer

– Berømt iPhone cover maker Spigen