Hvad man kan forvente (og ikke forvente) fra Apples Wonderlust Event

I dag er den længe ventede Apple-begivenhed, hvor teknologigiganten vil løfte sløret for sin næste generation af iPhones. Mens der har været rygter om, at andre produkter bliver lanceret, forventes det, at Apple primært vil fokusere på sine nye iPhones. Fire iPhones forventes at blive vist frem - iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max. Derudover kan andre produkter som Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 og AirPods Pro 2nd Generation med en ny USB Type-C-port også dukke op.

Der er dog visse produkter, som sandsynligvis ikke vil blive lanceret i dag. En af disse er den rygtede iPhone 15 Ultra, som forventedes at have premium-funktioner, der overgår Pro-varianterne. Et andet produkt, der muligvis ikke bliver afsløret, er Apple Watch X, som blev spekuleret i at fejre 10-års jubilæet for Apple Watch med funktioner som en MicroLED-skærm og blodtryksmåler. Det menes, at Watch X stadig er under udvikling og ikke vil være klar til denne begivenhed.

Der har også været rygter om M3-drevne Mac'er, inklusive en iMac, MacBook Air og MacBook Pro, men disse enheder forventes ikke at blive lanceret i aften. I stedet tyder rapporter på, at Apple kan introducere dem i oktober gennem en pressemeddelelse snarere end en dedikeret lanceringsbegivenhed.

Hvad angår iPads, siges M3-drevne iPad Pros og en ny iPad Air 6 at være på vej, men det er usandsynligt, at de vil blive vist frem ved Wonderlust-begivenheden. Rygter tyder på, at iPad Air 6 kunne frigives allerede i næste måned gennem en pressemeddelelse.

Mens den nye AirPods Pro 2nd Generation med en USB Type-C-port forventes at debutere, vil der ikke være nogen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende model. Andre AirPods-varianter, såsom AirPods Pro 3, AirPods Max 2 og AirPods 2 med USB Type-C, forventes ikke at blive annonceret i aften.

Afslutningsvis forventes Apple Wonderlust-begivenheden primært at fokusere på den nye iPhone-serie med nogle yderligere produkter som Apple Watch Series 9 og AirPods Pro 2nd Generation. Andre rygteprodukter som iPhone 15 Ultra, Apple Watch X, M3-drevne Macs, nye iPads og yderligere AirPods-modeller vil sandsynligvis ikke blive afsløret ved denne begivenhed.

Definitioner:

– USB Type-C-port: Et universalstik, der kan bruges til opladning og dataoverførsel på forskellige enheder.

– MicroLED-skærm: En teknologi, der bruger mikroskopiske LED'er til at skabe en højopløsningsskærm med bedre kontrast og energieffektivitet.

kilder:

– [Kildetitel]: [Kilde]

– [Kildetitel]: [Kilde]