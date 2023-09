Apples leverandør Foxconn sender Made in India iPhone 15, udvider produktionen ud over Kina

Apple-leverandøren Foxconn vil begynde at sende Made in India iPhone 15 kun få uger efter, at smartphones er rullet ud fra kinesiske fabrikker. Dette tiltag fra Apple er en del af et flerårigt initiativ for at diversificere sin produktion ud over Kina og reducere forsyningskædens sårbarhed. Samlingen af ​​iPhones i Indien vil ikke kun hjælpe Apple med at udvide sine produktionskapaciteter, men også afbøde usikkerheden i handelen forårsaget af spændinger mellem Washington og Beijing.

Foxconn-anlægget i Sriperumbudur, Tamil Nadu, vil spille en afgørende rolle i at lette forsendelsen af ​​de nyeste iPhone-enheder. Produktionen af ​​iPhone 15 i Indien vil dog afhænge af tilgængeligheden af ​​komponenter, primært hentet gennem import, samt den glatte opskalering af produktionslinjer på Foxconn-anlægget nær Chennai.

Ud over Foxconn forventes andre Apple-leverandører, der opererer i Indien, såsom Pegatron Corp. og en Wistron Corp.-facilitet, som snart vil blive opkøbt af Tata Group, også at begynde at samle iPhone 15. Dette vil yderligere styrke Apples produktionstilstedeværelse i Indien.

iPhone 15 er indstillet til at blive lanceret i dag ved Wonderlust-begivenheden sammen med andre meddelelser, herunder den nye Apple Watch-serie og Apple AirPods. iPhone 15 og 15 Plus-modellerne forventes at have en glasbagside og aluminiumssider, mens de avancerede Pro-versioner angiveligt vil have et skift til et titanium-design, hvilket gør dem mere holdbare og lettere.

Samlet set er Apples beslutning om at fremstille iPhones i Indien et strategisk træk for at diversificere sin forsyningskæde og reducere dens afhængighed af Kina. Ved at udvide sin produktion ud over Kina, sigter Apple mod at sikre en mere robust og sikker forsyning af sine kritiske produkter.

