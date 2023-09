Apple støtter Californiens senatlov, der kræver rapportering af drivhusgasser

Apple har offentligt godkendt et lovforslag fra Senatet i Californien, som ville kræve, at store virksomheder rapporterer deres drivhusgasemissioner på årsbasis. Lovforslaget, foreslået af senator Scott Wiener, har til formål at holde virksomheder ansvarlige for deres bidrag til klimaændringer.

I et brev underskrevet af Apples direktør for statslige og lokale myndigheder, D. Michael Foulkes, udtrykte virksomheden vigtigheden af ​​måling og rapportering for at forstå deres miljøpåvirkning. Apple slutter sig til andre store virksomheder, herunder Adobe, Ikea og Microsoft, for at støtte lovforslaget.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det kræve, at offentlige og private virksomheder med en årlig omsætning på over 1 milliard dollars og opererer i Californien afslører verificerede data om deres planetopvarmningsudledninger. Dette skridt er et vigtigt skridt i retning af gennemsigtighed og klimaindsats, der understreger behovet for, at virksomheder tager ansvar for deres miljømæssige fodaftryk.

Derudover er der et særskilt lovforslag under drøftelse, som vil kræve, at virksomheder, der opererer i Californien med en omsætning på $500 millioner, skal rapportere om klimarelaterede finansielle risici. Dette vil omfatte oplysninger om, hvorvidt de har budgetteret med øgede compliance- og forsikringsomkostninger på grund af klimapåvirkninger.

Apple roser specifikt lovforslagets medtagelse af Scope 3-emissioner, som inkluderer indirekte emissioner relateret til virksomheders forsyningskæder og slutbrugere. De foreslår også at give tilstrækkelig tid til dataindsamling, kvalitetskontrol og tredjepartsgennemgang af Scope 1 og Scope 2 emissioner, som vedrører emissioner fra drift og energiforbrug.

Apples godkendelse af denne lovgivning afspejler den voksende anerkendelse blandt store virksomheder af, at gennemsigtighed og rapportering er afgørende for at håndtere klimaændringer. Ved at offentliggøre deres emissioner kan virksomheder tage håndgribelige skridt i retning af at reducere deres miljøpåvirkning og bidrage til den globale bæredygtighedsindsats.

kilder:

– Reuters: [link]

– Aktivistgruppe Ceres: [link]