Ny iPhone 15-serie afsløret af Apple med prisnedsættelser for irske brugere

Apple har officielt afsløret sin seneste linje af iPhones og smarture, med annonceringen af ​​iPhone 15-serien og Apple Watch Series 9. Mens teknologigiganten har øget priserne på sine iPhones i USA, vil irske brugere modtage en rabat. iPhone 15 Pro starter ved €1,239, en prisnedsættelse på €100 fra sidste års model. iPhone 15 starter ved 979 € sammenlignet med 1,029 € for et år siden. iPhone 15 Plus har også fået reduceret prisen til €1,129 fra €1,179.

Apple sigter mod at forbedre den overordnede brugeroplevelse med sine nye enheder på trods af udfordringerne fra den nuværende leveomkostningskrise. De nye iPhones lover forbedret opkaldskvalitet, fotografering og indførelse af en standard USB-opladningsport. iPhone 15 Pro-modellerne vil have en handlingsknap, der kan tilpasses, mens iPhone 15 Pro vil have et mere holdbart titanium-design og et mere kraftfuldt kamerasystem.

iPhone 15-serien vil være udstyret med A16-chippen, mens Pro-modellerne vil have den opgraderede A17-chip. iPhone 15 har også vedtaget USB C-forbindelsen til opladning og dataoverførsel, i overensstemmelse med EU's deadline for at standardisere opladning i 2024. Derudover har Apple udvidet iPhones nødsatellitfunktioner og tilføjet Vejhjælp via satellit.

Apple har også introduceret Apple Watch Series 9, som har en gestuskontrolfunktion, behandling af Siri-anmodninger på selve uret og forbedret integration med HomePod. Virksomheden prioriterer fortsat bæredygtighed med bestræbelser på at fjerne plastik fra emballage, bruge 100 % genbrugsmaterialer og stole på rene, vedvarende energikilder.

Definitioner:

– USB C: En universel seriel busforbindelse, der almindeligvis bruges til opladning og dataoverførsel i elektroniske enheder.

– A16- og A17-chips: Refererer til de processorer, der bruges i Apple-enheder, hvor A17 er den nyere og mere kraftfulde version.

– Nødsatellitfunktioner: En enheds evne til at oprette forbindelse til et satellitnetværk for kommunikation og assistance i nødsituationer.