Apple forventede at afsløre iPhone 15 med USB-C-opladning

Apple er klar til at frigive den meget ventede iPhone 15, med rygter, der indikerer, at den vil opgive sin proprietære Lightning-oplader til fordel for USB-C-opladning. Dette træk ville give mulighed for universel opladning og strømline opladningsprocessen på tværs af forskellige enheder og mærker.

Sidste år vedtog EU en lov, der forpligter smartphones, tablets og andre små enheder til at understøtte USB-C-opladning inden 2024. Denne lovgivning har til formål at reducere antallet af opladere og kabler, som forbrugere skal håndtere, når de køber nye enheder, samt som fremmer kompatibilitet mellem enheder produceret af forskellige producenter.

Selvom denne ændring kan virke væsentlig for iPhones, har Apple allerede overført sine iPads og MacBooks til USB-C-opladning. Virksomheden har dog været modstandsdygtig over for at lave ændringen på iPhone. Apples senior vicepræsident for verdensomspændende markedsføring, Greg Joswiak, har tidligere understreget værdien og allestedsnærværelsen af ​​Lightning-opladeren, men erkendte, at virksomheden ville overholde EU-mandatet.

EU's beslutning er i overensstemmelse med EU's bestræbelser på at håndtere e-affald. Overgangen til USB-C-opladere kan dog i første omgang generere mere e-affald, efterhånden som folk udfaser deres Lightning-kabler. Apple bliver sandsynligvis nødt til at udvikle et genbrugsprogram for Lightning-kabel for at mindske miljøpåvirkningen.

Der er også økonomiske årsager bag Apples modstand mod ændringen. Lightning-opladeren har været en profitabel indtægtskilde for Apple, både gennem salg af Lightning-kabler og tredjepartstilbehør og kabler, der går gennem deres Made For iPhone-program. At flytte til USB-C ville give afkald på noget af denne kontrol og skifte til et mere åbent og universelt økosystem.

Det er fortsat uklart, om skiftet til USB-C vil blive implementeret på tværs af alle modeller af iPhone 15 eller begrænset til Pro-enhederne. Overgangen til USB-C-opladning forventes dog ikke at være en eneste motivator for forbrugerne til at opgradere. Mange mobile enheder, inklusive Apples egne iPads og MacBooks, bruger allerede USB-C, så adgang til opladningskabler burde ikke være vanskelig eller dyr.

På længere sigt har et universelt opladningssystem klare fordele for forbrugerne. Denne switch vil også tilpasse iPhones til den voksende tendens til USB-C-brug i andre enheder. Selvom der kan være spekulationer om et potentielt skift til trådløs opladning i fremtiden, er det i øjeblikket begrænset af langsommere opladningshastigheder sammenlignet med kablet opladning.

– Definition af Lightning-oplader: Et proprietært opladningskabel udviklet af Apple til dets enheder.

– Definition af USB-C-oplader: En universel opladningsstandard, der giver mulighed for hurtigere opladning og kompatibilitet på tværs af forskellige enheder og mærker.