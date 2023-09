Apples chips fremstillet i USA, men emballering stadig færdig i Taiwan

Ifølge The Information vil Apples chips, fremstillet af Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), blive fremstillet på den nye fabrik i Phoenix, Arizona, som annonceret af Apples CEO Tim Cook. Disse chips skal dog sendes tilbage til Taiwan til montering, fordi fabrikken i Arizona mangler de nødvendige faciliteter til at pakke de mere avancerede chips.

Emballage er den sidste fase af chipfremstilling, hvor komponenterne samles inde i et hus for at øge hastigheden og energieffektiviteten. Mens chips til iPads og Macs kan pakkes uden for Taiwan, skal iPhones chips samles i landet. Denne emballeringsmetode er blevet brugt af Apple siden 2016.

Udover Apple har TSMC også andre klienter som NVIDIA, AMD og Tesla, hvis chipmodeller, inklusive NVIDIAs H100, også skal sendes tilbage til Taiwan til emballering. Den avancerede emballage, der bruges på iPhone, rapporteres også at blive brugt af Google til dets fremtidige Pixel-telefoner.

Den amerikanske regering har gennem CHIPS-loven afsat betydelige midler til at tilskynde til chipfremstilling i USA og reducere afhængigheden af ​​oversøiske leverandører. Dette skridt har til formål at booste den amerikanske halvlederindustri midt i spændingerne med Kina om Taiwan.

Mens regeringen har etableret et National Advanced Packaging Manufacturing-program for at bringe chipemballage til USA, modtager den betydeligt færre midler sammenlignet med chipfremstilling. Institut for Trykte Kredsløb oplyste, at dette tyder på manglende prioritering af emballage. TSMC har ingen planer om at bygge emballagefaciliteter i USA på grund af de høje omkostninger, der er involveret og vil sandsynligvis tilbyde enhver fremtidig emballagemetode i Taiwan.

kilder:

- Oplysningerne