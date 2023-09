Apple vedtager USB-C-standard til fremtidige iPhone-udgivelser

Efter mange års modstand har Apple Inc. endelig kapituleret til USB-C-standarden og vil bruge den til alle fremtidige iPhone-udgivelser. Virksomheden har brugt sin proprietære Lightning-port til opladning af enheder siden 2012. Selvom Lightning-porten har været et unikt salgsargument for Apple, har det også været en byrde for forbrugerne på grund af de høje omkostninger ved udskiftningskabler.

Beslutningen om at skifte til USB-C kommer efter, at Den Europæiske Union (EU) underskrev et fælles opladermandat i oktober 2022. Ifølge mandatet skal alle mobiltelefoner, tablets og kameraer, der sælges i EU, have en USB Type-C-opladning Havn. Bærbare computere vil følge trop i 2026. Direktivet blev indført for at reducere unødvendige opladerkøb og standardisere opladning på tværs af enheder.

Apple har været stærkt imod det fælles opladermandat og hævder, at det kvæler innovation. Virksomheden har dog siden indrømmet, at den ikke har andet valg end at overholde. Faktisk inkorporerede Apple allerede USB-C i sin iPad Air i 2020 og 10. generation af iPad i 2022. Nu vil virksomheden udvide denne standardisering til iPhone-pladsen.

Skiftet til USB-C vil bringe bekvemmelighed for forbrugerne, da de ikke længere behøver at bære flere opladningskabler til forskellige enheder. Derudover vil det sandsynligvis reducere omkostningerne til udskiftningskabler, da USB-C-kabler er lettere tilgængelige og generelt billigere end Lightning-kabler.

Apples beslutning om at vedtage USB-C-standarden til fremtidige iPhone-udgivelser vil blive officielt afsløret den 12. september med lanceringen af ​​iPhone 15. Dette markerer afslutningen på en æra for Apple og begyndelsen på en mere universel opladningsoplevelse for forbrugerne.

kilder:

- BBC

– EU's officielle hjemmeside