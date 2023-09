Apple introducerer iPhone 15 med USB-C-port og forbedret kamerasystem

Apple har netop afsløret sine seneste smartphones, iPhone 15 og iPhone 15 Plus, og den iøjnefaldende funktion er inkluderingen af ​​en USB-C-port. Dette markerer en afvigelse fra Apples proprietære Lightning-stik, da virksomheden skifter til at overholde kommende EU-regler. iPhone 15 starter ved $799 for 128GB-modellen, mens iPhone 15 Plus begynder ved $899 for samme lagerkapacitet.

Selvom designet af dette års iPhones meget ligner iPhone 14, er der bemærkelsesværdige forbedringer. Alle modeller har nu Dynamic Island, en pilleformet udskæring introduceret i iPhone 14 Pro og Pro Max. Det tilbyder en ny måde at se notifikationer og interagere med apps. Derudover kan iPhone 15 prale af en OLED Super Retina-skærm, der er i stand til at vise Dolby Vision-indhold med en lysstyrke på 1,600 nits. Den maksimale lysstyrke på denne skærm når 2,000 nits i sollys, hvilket er det dobbelte af dens forgænger.

Den vigtigste opgradering til iPhone 15 er dens kamerasystem. Hovedkamerasensoren er blevet opgraderet til 48 megapixel fra de tidligere 12 megapixel fundet i iPhone 14. Telefonen har også et 12 megapixel teleobjektiv og forbedringer til portrættilstanden. Brugere behøver ikke længere manuelt at skifte til portrættilstand, og der er forbedringer til nattilstand, Live Photos og actiontilstand.

Inde i iPhone 15 har Apple opgraderet chipsættet til A16, den samme processor, der blev brugt i sidste års iPhone 14 Pro-modeller. Virksomheden lover batterilevetid hele dagen takket være et større batteri. iPhone 15 inkluderer også en andengenerations ultrabredbåndschip for forbedret forbindelse og præcision i Find My.

Sideløbende med iPhone 15 lancerer Apple det nye Apple Watch Series 9, som har en opgraderet chip med forbedret GPU-ydeevne og en andengenerations ultrabredbåndschip. Uret introducerer også en "dobbelttryk"-funktion og mere.

kilder:

The Verge