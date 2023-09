Apple annoncerer udgivelsesdato for iOS 17

Apple har endelig afsløret udgivelsesdatoen for iOS 17 under sin seneste begivenhed. Den seneste version af softwaren vil være tilgængelig for gratis opgradering mandag den 18. september. Denne meddelelse kommer efter megen forventning fra Apple-brugere, siden softwaren først blev annonceret ved WWDC-begivenheden i juni. iOS 17 forventes fuldstændig at transformere iPhone-oplevelsen.

Forud for den officielle udgivelse blev en betaversion af iOS 17 gjort tilgængelig for testere. Men den fulde version vil nu være tilgængelig for alle. Der er flere spændende funktioner, der har vakt opmærksomhed blandt brugerne. En af disse funktioner er en opgradering til FaceTime, der giver brugerne mulighed for at efterlade videovoicemails. Derudover vil et værktøj kaldet NameDrop gøre det muligt for brugere nemt at dele kontaktoplysninger ved blot at holde deres telefoner tæt sammen. For dem, der kan lide organisering, er en ny journal-app også blevet introduceret.

En væsentlig forbedring, der har fanget manges interesse, er løftet om en forbedret autokorrektur. Denne opdaterede autokorrektur siges at lære af brugerens præferencer, hvilket eliminerer frustrationen ved utilsigtede ordudskiftninger.

På lanceringsdatoen den 18. september kan iOS 17 tilgås ved at opdatere softwaren. Dette vil give brugerne mulighed for at nyde alle de nye og forbedrede funktioner, der er blevet introduceret. Apple fortsætter med at levere fremskridt, der forbedrer brugeroplevelsen for sine kunder.

kilder:

– Apple-begivenhedsmeddelelse