Direktør for Consumer Financial Protection Bureau giver udtryk for bekymring over Apple og Google som "Choke Points" i det amerikanske betalingssystem

Direktør for Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) Rohit Chopra har udtrykt bekymring over Apples og Googles dominans i det amerikanske betalingssystem, og udtalt, at de fungerer som "choke points" og kvæler innovation ved at forhindre andre apps i at komme ind på markedet. Chopra fremsatte disse bemærkninger under en fintech-konference arrangeret af Philadelphia Federal Reserve.

CFPB offentliggjorde for nylig en rapport, der undersøgte virkningen af ​​Big Tech-politikker på tap-to-pay-funktioner, der bruges på mobile enheder. Apple og Google har fastsat regler, der kontrollerer integrationen af ​​nærfeltkommunikationsteknologi (NFC) i tredjeparts-apps, hvilket er nødvendigt for tap-to-pay-transaktioner. Hvis apps ikke overholder disse regler, kan de nægtes adgang eller endda fjernes fra app-butikken.

Chopra fremhæver den dominerende markedsandel for Apples iOS- og Googles Android-operativsystemer, som findes på henholdsvis 55 % og 45 % af de smartphones, der sendes i USA. I betragtning af den stigende popularitet af mobilbetalinger har disse virksomheders politikker og praksis en betydelig indvirkning på detailbetalinger.

CFPB evaluerer nøje Big Techs rolle i bank- og betalingssystemer med fokus på at sikre et retfærdigt betalingssystem for forbrugere, handlende og nye konkurrenter. Chopra bemærker, at mange fintech-investorer og iværksættere er bekymrede over disse teknologigiganters magt til at kvæle konkurrence og innovation.

Rapporten fra CFPB påpeger specifikt, at Apples regler begrænser tredjeparts-apps fra at få adgang til NFC-teknologi, hvilket effektivt blokerer dem for at bruge tap-to-pay-funktioner. I modsætning hertil kræver Googles regler ikke, at betalinger skal dirigeres gennem deres proprietære tegnebog, hvilket giver mulighed for mere konkurrence og innovation.

Apple har begrundet disse begrænsninger ved at citere sikkerheds- og privatlivsproblemer. Chopra stiller dog spørgsmålstegn ved, om et fuldstændigt forbud mod NFC-adgang er nødvendigt for at løse disse problemer, og foreslår, at privatlivs- og sikkerhedsbegrænsninger i stedet kan placeres på tredjepartsapps.

Afslutningsvis rejser CFPB vigtige spørgsmål om Apples og Googles indflydelse i betalingssystemet. Da disse teknologigiganter fortsat dominerer markedet, er det afgørende at sikre lige vilkår for alle deltagere og forhindre enhver konkurrencebegrænsende praksis, der kan hindre innovation og forbrugernes valg.

kilder:

– Direktør for Consumer Financial Protection Bureau Rohit Chopra

– CFPB-rapport om Big Tech-politikker og Tap-to-Pay-funktioner.