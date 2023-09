Claude Pro: Anthropic udgiver den betalte version af ChatGPT-konkurrenten

Anthropic, virksomheden bag ChatGPT-konkurrenten Claude, har for nylig afsløret Claude Pro, en premium-version af sin AI-chatbot. Tilgængelig for $20 per måned, Claude Pro tilbyder en række forbedrede funktioner til brugere, der afspejler prisstrukturen i ChatGPT Plus.

I lighed med konkurrenten er Claude en generativ AI-chatbot, der opererer på Anthropics stærke store sprogmodel, Claude 2. Anthropic, der er udviklet af tidligere seniormedarbejdere i OpenAI, positionerer sig som et etisk og ansvarligt alternativ i landskabet med kunstig intelligens (AI). Virksomheden har truffet omfattende foranstaltninger for at sikre sikker træning af generative AI-modeller og har etableret klare principper for ansvarlig AI-udvikling.

Med et abonnement på Claude Pro får brugerne flere fordele. De nyder fem gange mere brug end den gratis version af Claude.ai og har mulighed for at sende et større antal beskeder. Derudover får abonnenter prioriteret adgang til Claude.ai i perioder med høj trafik og får tidlig adgang til nye funktioner, efterhånden som de introduceres.

Lanceringen af ​​Claude Pro indikerer Anthropics forpligtelse til at bevare en konkurrencefordel på AI-chatbot-markedet. Ved at tilbyde et betalt niveau af sin service sigter virksomheden mod at give en opgraderet brugeroplevelse, samtidig med at den genererer indtægter for at understøtte dets igangværende udviklingsindsats.

Anthropic har udrullet Claude Pro i USA og Storbritannien, hvilket giver brugere i disse regioner mulighed for at drage fordel af de forbedrede funktioner og fordele, som abonnementet tilbyder.

Samlet set demonstrerer introduktionen af ​​en betalt version af Claude Anthropics ambition om at udfordre industriledere, såsom OpenAI, og etablere sig som en fremtrædende spiller i AI-sektoren. Virksomhedens dedikation til ansvarlig AI-udvikling sammen med dets strategiske partnerskaber kan positionere Anthropic som en stærk udfordrer i det udviklende landskab af generative AI-chatbots.

