Anthropic lancerer Claude Pro-abonnementsplan for AI Chatbot

Anthropic, AI-startup grundlagt af tidligere OpenAI-medarbejdere, har introduceret sin første forbruger-vendte premium abonnementsplan kaldet Claude Pro. Denne plan er tilgængelig for Claude 2, Anthropics AI-drevne chatbot, der analyserer tekst. For et månedligt gebyr på $20 i USA eller £18 i Storbritannien får abonnenter på Claude Pro "5x mere forbrug" sammenlignet med det gratis niveau, muligheden for at sende flere beskeder, prioriteret adgang i perioder med høj trafik og tidlig adgang til nye funktioner.

Anthropic har prissat Claude Pro det samme som OpenAIs ChatGPT Plus, som er en betalt plan for ChatGPT, en konkurrent til Claude 2. Brugere har valgt Claude som deres daglige AI-assistent for dets længere kontekstvinduer, hurtigere output og komplekse ræsonnement, ifølge Anthropics blogindlæg. Med det nye Claude Pro-abonnement kan brugerne nu få adgang til 5 gange mere brug af den nyeste model.

Anthropic forklarer, at Claude Pro-brugere kan forvente at sende mindst 100 beskeder til Claude 2 hver ottende time, med beskedgrænsen nulstillet. Dette er i modsætning til ChatGPT Plus-abonnenter, der er begrænset til 50 beskeder pr. tre timer. Disse grænser er på plads på grund af de betydelige beregningsressourcer, der kræves for at køre AI-chatbots som Claude 2, især når du håndterer store vedhæftede filer og lange samtaler.

Anthropics langsigtede mål er at udvikle en "next-gen-algoritme for AI-selvundervisning", der kan bruges til at skabe virtuelle assistenter, der er i stand til at besvare e-mails, udføre research og producere kunst og bøger. Virksomheden har rejst 1.45 milliarder dollars i finansiering indtil videre, men det anslår, at det vil kræve 5 milliarder dollars over de næste to år for at nå sin vision. Størstedelen af ​​denne finansiering vil blive allokeret til beregningskapacitet for at understøtte træningen af ​​Anthropics modeller, som er afhængige af klynger med titusindvis af GPU'er.

Anthropic betjener i øjeblikket et betydeligt antal kunder og partnere, herunder Quora, som tilbyder adgang til Claude 2 og Claude Instant gennem sin generative AI-app Poe. Virksomheden står dog over for konkurrence fra Cohere og AI21 Labs samt OpenAI, som dominerer AI-værktøjsmarkedet med millioner af udviklere, der bruger deres tjenester og en forventet omsætning på 1 milliard dollar næste år.

