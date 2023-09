Andrew Flintoff vender tilbage til Cricket efter Top Gear Crash

Andrew Flintoff, tidligere cricketspiller og oplægsholder på Top Gear, er kommet tilbage til cricket efter at have pådraget sig skader i et højhastighedsstyrt under optagelserne til showet. Ulykken skete på Dunsfold Park Aerodrome i Surrey, hvor Flintoff havde kørt en trehjulet Morgan Super 3 med 130 mph. Han fik ansigtsskader og brækkede ribben, men er siden kommet sig.

Flintoff, der trak sig tilbage fra cricket i 2009, arbejder nu som ulønnet konsulent med Englands herrehold under deres One-Day International-serie mod New Zealand. Han blev set lede feltøvelser som forberedelse til den første kamp i Cardiffs Sophia Gardens. Synlige ar på hans ansigt og tape på næsen var mærkbare.

Flintoffs engagement med Top Gear er kommet til en ende med hans beslutning om at holde op efter styrtet. Dette var ikke hans første uheld på showet, da han tidligere var kørt ind i en markedsbod og faldet af en trike i høj hastighed. BBC har midlertidigt stoppet optagelserne til showet og vil foretage en sundheds- og sikkerhedsgennemgang.

En kilde tæt på Flintoff udtalte om styrtet, at han var både følelsesmæssigt og fysisk påvirket af hændelsen. Tidligere Top Gear-vært Angela Rippon udtrykte sin sympati og bemærkede, at oplægsholderne ikke er professionelle chauffører og ofte bliver bedt om at udføre udfordrende opgaver.

På trods af at han ikke kom med på holdet til det kommende VM i Indien, er Flintoffs tilbagevenden til cricket en positiv udvikling for fans og sporten. Hans erfaring og ekspertise vil uden tvivl komme Englands hold til gode under deres kampe mod New Zealand.

