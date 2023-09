Amazon falder prisen på Apple Watch Series 8 forud for en ny Apple-lanceringsbegivenhed

By

Amazon har for nylig reduceret prisen på Apple Watch Series 8 med $89, hvilket giver kunderne 22% rabat. Denne rabat kommer på et tidspunkt, hvor rygter omkring udgivelsen af ​​nye Apple smartwatches cirkulerer. Apple Watch Series 8 kan nu købes for $310, ned fra dens oprindelige pris på $399.

MacWorld rapporterede, at dette salg på Amazon falder sammen med Apples kommende 2023 "Wonderlust" produktlanceringsbegivenhed. Det forventes, at nye smartwatch-modeller, herunder Apple Watch Series 9, vil blive introduceret under denne begivenhed sammen med iPhone 15 og potentielt nye AirPods-modeller.

Selvom Apple ikke officielt har bekræftet, hvad der vil blive afsløret ved "Wonderlust"-begivenheden, antyder denne nedsatte pris på Apple Watch Series 8, at nye modeller faktisk kan være i horisonten.

Apple Watch Series 8 tilbyder en række funktioner, herunder temperaturføling, iltovervågning i blodet, pulsmåling, søvnovervågning og fitnessmåling. Den er også designet til at være revne-, vand- og støvafvisende. Ydermere er uret kompatibelt med alle Apple-enheder.

Kunder kan vælge mellem midnat og rød farve til den nedsatte pris på Amazon.

Udover Apple Watch Series 8-aftalen tilbyder Amazon også rabatter på andre Apple-produkter. Dette inkluderer Apple AirPods Pro (2. generation) til en pris af $219, Apple iPad (9. generation) tilgængelig for $399, Apple 2020 MacBook Air Laptop til en pris af $849, og Apple Pencil (2. generation) for $89.

For mere nedsatte Apple-produkter kan kunderne besøge Amazons hjemmeside.

Definitioner:

– Apple Watch Series 8: Den ottende generation af Apples smartwatch, kendt for sine avancerede helbredsovervågningsfunktioner og kompatibilitet med Apple-enheder.

– "Wonderlust"-begivenhed: En kommende Apple-produktlanceringsbegivenhed, hvor nye Apple smartwatches, iPhones og potentielt AirPods-modeller forventes at blive introduceret.

– Amazon: En online detailplatform, der tilbyder forskellige produkter, herunder forbrugerelektronik som Apple Watch Series 8.

