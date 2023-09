Picross S+: En ny tilføjelse til serien med tankeprøvende monogram

Jupiter har annonceret den kommende udgivelse af Picross S+, den seneste del i den populære tanketestende monogramserie til Nintendo Switch. En af de spændende funktioner ved dette spil er, at det vil omfatte alle ni 3DS' Picross e-spil, der tidligere kun var tilgængelige som download-only titler i den lukkede eShop.

Basisindholdet i Picross S+ vil være tilgængeligt for £3.99 / €4,99 / $4.99, mens hver enkelt 3DS-serie-indgang vil blive tilbudt som ekstra betalt indholdspakker, alt sammen prissat til samme pris. Selvom dette kan virke som en relativt dyr måde at bringe spillene til Switch, er det i øjeblikket den eneste mulighed på grund af lukningen af ​​3DS eShop.

Hver indholdspakke vil indeholde 150 Picross- og Mega Picross-puslespil fra deres respektive titler, hvilket giver spillerne en betydelig samling af puslespil at nyde. En særlig spændende deltagelse er Picross e9, en titel, der tidligere var eksklusiv for Japan.

Picross S+ er sat til at blive frigivet i 2024; en specifik udgivelsesdato er dog ikke blevet annonceret på nuværende tidspunkt. Fans af Picross-serien i Vesten får endelig muligheden for at eje det fulde sæt af spil med udgivelsen af ​​Picross S+.

Vil du tilføje Picross S+ til din spilsamling næste år? Fortæl os det i kommentarerne.

Definitioner:

– Picross: Et puslespil, hvor spillere bruger logik til at bestemme, hvilke celler i et gitter der skal udfyldes for at afsløre et skjult billede.

– Nintendo Switch: En videospilskonsol udviklet af Nintendo.

– Kun download: Henviser til spil eller indhold, der kun kan opnås gennem en online download, snarere end fysiske kopier.

– eShop: Den digitale markedsplads til køb og download af spil, apps og andet indhold på Nintendo-konsoller.

kilder:

– Ingen specifikke kilder nævnt