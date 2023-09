Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: En guide til de nye våben

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty er en udvidelse, der introducerer nye våben, som spillere kan bruge. Udvidelsen byder ikke kun på en frisk historie, men inkluderer også nye færdigheder, miljøer, køretøjer og quests. En af de mest spændende tilføjelser til spillet er arsenalet af nye våben.

At udstyre V med kraftfulde skydevåben og nærkampsvåben er et af de mest underholdende aspekter af Cyberpunk. Det giver spillere, især dem med de bedste Cyberpunk 2077 builds, mulighed for nemt at overvinde formidable fjender.

Phantom Liberty introducerer flere nye våben til spillet. Her er nogle af dem:

Order:

Order er et dobbeltløbet haglgevær med truende modifikationer som pigtråd og rød spraymaling. Det er blevet stemplet som "Ulovligt" af lokale retshåndhævere, hvilket indikerer dets ødelæggende magt.

grit:

Grit er en kompakt pistol med et udvidet magasin. Dens tilføjede ammunition er nyttig til at nedkæmpe flere modstandere. Ligesom Order betragtes Grit også som "Illegal" og forventes at være et stærkt våben.

Fængselsinspektør:

Warden er en SMG med et sort og gult design. Dens ildkraft er forbedret med en batteripakke, der sandsynligvis giver spillerne mulighed for at oplade deres skud for højere gennemtrængningskraft.

Fiskeørn:

Osprey er en snigskytteriffel med en lang løb, et kødfyldt magasin og et slankt sigtekikkert. Den er velegnet til langdistancekampe og giver spillerne præcision og kraft.

Herkules:

Hercules er et specielt våben med brændemærker og faresymboler, hvilket tyder på dets farlige og flygtige natur. Det forventes at have evner, der kan påføre fjender flammer eller giftige skader.

Rasetsu:

Rasetsu er en anden snigskytteriffel, længere og tykkere end Osprey. Dette våben er sandsynligvis i stand til at trænge igennem tungt pansrede fjender. Det er produceret af Tsunami Defence Systems, kendt for deres top-tier teknologi.

Termisk Katana:

Thermal Katana er et nærkampsvåben med et lysende rødt blad. Den kan smelte gennem fjenders rustning, hvilket gør den til et formidabelt valg til tætte kampe.

Dette er blot nogle af de våben, der blev introduceret i Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Følg med for flere opdateringer, efterhånden som nye våben annonceres. I mellemtiden kan du besøge vores Cyberpunk-side for de seneste nyheder og guider.

kilder:

– CD Projekt RED

Bemærk: Definitioner af termer og kilder er udeladt.