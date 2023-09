Airtel Balance Check: Nemme metoder til at finde din forudbetalte saldo

Det er vigtigt at holde styr på din Airtel forudbetalte saldo for at undgå uventede forstyrrelser i dine mobiltjenester. Heldigvis er der to enkle metoder til at udføre en Airtel-saldokontrol og få detaljer som din nuværende saldo, resterende datagodtgørelse og genopladningsgyldighed.

Den første metode kræver ikke internetadgang og kan bruges på enhver type telefon. Det giver dog begrænset information sammenlignet med den anden metode, som involverer at downloade den officielle Airtel-app.

Hvis du har en smartphone, kan du bruge begge metoder til bekvemt at tjekke din Airtel-saldo. Bare sørg for, at du har grundlæggende mobilnetværksforbindelse eller internetadgang på din telefon.

Airtel Balance Check ved hjælp af USSD-kode:

Åbn opkalds- eller telefonapplikationen på din smartphone eller funktionstelefon. Skriv *123*10# ved hjælp af telefonens tastatur. Tryk på opkaldsknappen for at sende USSD-koden. Se dine saldooplysninger, og indtast yderligere tal for at få adgang til flere oplysninger.

Airtel Balance Check ved hjælp af Airtel Thanks App:

Download Airtel Thanks-appen fra App Store eller Google Play Butik. Log ind med dit telefonnummer og indtast den OTP, du har modtaget via SMS. Tryk på "Tjenester" i øverste venstre hjørne af skærmen. Vælg dit telefonnummer for at se detaljer såsom aktuel saldo, tilgængelige data og gyldighed.

Ved at følge disse trin kan du nemt udføre en Airtel-saldokontrol og holde dig informeret om din forudbetalte konto. Glem ikke at notere udgående og indgående gyldighed, samt tilgængeligt datatillæg, så du kan genoplade dit nummer, når det er nødvendigt.

kilder:

– Airtel